Без света тысячи семей: непогода вызвала массовые аварийные отключения в двух областях Украины

Непогода оставила без электроснабжения тысячи абонентов в Одесской и Тернопольской областях. Местные жители публикуют кадры затопленных ливнем улиц и жалуются на отсутствие света.

Объявление об аварийном отключении света в части Одесского района опубликовано на сайте ДТЭК. В компании сообщают, что специалисты работают над ликвидацией локальной аварии и восстановлением электроснабжения.

В ДТЭК отметили, что не получали от "Национальной энергетической компании "Укрэнерго"" распоряжений о введении стабилизационных или экстренных графиков электроснабжения, поэтому плановых отключений 30 сентября не должно быть.

"Однако ситуация в энергосистеме сложная. Если мы получим команду применять графики — сразу сообщим вам", — добавила пресс-служба компании.

Проверить текущие отключения по адресу можно на сайте ДТЭК.

Из-за непогоды в части Одесского района пропал свет Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области вызвала непогода

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что отключение света в регионе вызвала непогода, которая бушевала ночью 30 сентября. По его словам, за минувшие сутки энергетики вернули свет почти 19 тысячам семей (отремонтировали 13 воздушных линий и запитали 207 трансформаторных подстанций), и по состоянию на 9 утра без электроснабжения остается 12 901 абонент в 16 населенных пунктах. Больше всего от непогоды пострадал Белгород-Днестровский район.

Синоптики прогнозируют, что 30 сентября ливни в Одесской области будут продолжаться, а порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры затопленных улиц Одессы. Админы отмечают, что машины "плавают" по проезжей части, а город "выглядит как Венеция".

Отключение света в Тернопольской области

Председатель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил, что из-за сложных погодных условий в регионе были повреждены четыре линии электропередачи по 10 кВ. По его словам, без света остались 1 523 потребителя в 11 населенных пунктах. От непогоды пострадали абоненты Бережанского, Гусятинского и Чертковского районов электрических сетей. Специалисты работают над ликвидацией аварий.

Тернопольские паблики также распространяют видео непогоды в областном центре, затопленных улиц и проезжих частей.

Напомним, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко 8 сентября рассказывал, как подготовиться к блэкаутам. Учитывая усиление обстрелов россиянами энергетической структуры Украины, он посоветовал проверить фонарики и павербанки и иметь запас воды и продуктов длительного хранения.

Фокус 27 августа выяснял, какие украинские города могут остаться без электричества зимой. В частности эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказывал, что оккупанты активно бьют по объектам энергетики в Сумской области, а также на Херсонщине, Николаевщине и в Одесской области.