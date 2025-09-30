Без світла тисячі родин: негода спричинила масові аварійні відключення у двох областях України

Негода залишила без електропостачання тисячі абонентів в Одеській і Тернопільській областях. Місцеві жителі публікують кадри затоплених зливою вулиць і скаржаться на відсутність світла.

Оголошення про аварійне відключення світла в частині Одеського району опубліковане на сайті ДТЕК. В компанії повідомляють, що фахівці працюють над ліквідацією локальної аварії та відновленням електропостачання.

В ДТЕК зазначили, що не отримували від "Національної енергетичної компанії "Укренерго" розпоряджень про запровадження стабілізаційних чи екстрених графіків електропостачання, тому планових відключень 30 вересня не має бути.

"Однак ситуація в енергосистемі складна. Якщо ми отримаємо команду застосовувати графіки — відразу повідомимо вам", — додала пресслужба компанії.

Перевірити поточні відключення за адресою можна на сайті ДТЕК.

Через негоду в частині Одеського району зникло світло Фото: скриншот

Відключення світла на Одещині спричинила негода

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що відключення світла в регіоні спричинила негода, яка вирувала вночі 30 вересня. За його словами, за минулу добу енергетики повернули світло майже 19 тисячам родин (відремонтували 13 повітряних ліній і заживили 207 трансформаторних підстанцій), та станом на 9 ранку без електропостачання лишається 12 901 абонент у 16 населених пунктах. Найбільше від негоди постраждав Білгород-Дністровський район.

Синоптики прогнозують, що 30 вересня зливи в Одеській області триватимуть, а пориви вітру сягатимуть 14 м/с.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри затоплених вулиць Одеси. Адміни зазначають, що автівки "плавають" проїжджими частинами, а місто "виглядає як Венеція".

Відключення світла в Тернопільській області

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив, що через складні погодні умови в регіоні зазнали пошкоджень чотири лінії електропередачі по 10 кВ. За його словами, без світла лишилися 1 523 споживачі в 11 населених пунктах. Від негоди постраждали абоненти Бережанського, Гусятинського та Чортківського районів електричних мереж. Спеціалісти працюють над ліквідацією аварій.

Тернопільські пабліки також поширюють відео негоди в обласному центрі, затоплених вулиць і проїжджих частин.

Нагадаємо, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко 8 вересня розповідав, як підготуватися до блекаутів. З огляду на посилення обстрілів росіянами енергетичної структури України він порадив перевірити ліхтарики та повербанки й мати запас води та продуктів тривалого зберігання.

