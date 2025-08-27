Чи будемо взимку зі світлом? До чого готуватися і які міста можуть залишитися без електрики

Україна готується до нової складної зими. Попередні опалювальні сезони стали дуже важкими для держави. Основна загроза залишається незмінною: енергетична інфраструктура є пріоритетною мішенню для російських ракетних і дронових атак, ймовірність яких залишається дуже високою.

Навіть без обстрілів енергосистема відчуває значні проблеми. Наразі в енергосистемі дефіциту електроенергії не зафіксовано. Однак, з огляду на високі ризики нових масованих атак, відключення електрики восени і взимку все ж можливі. Фокус зібрав усе, що наразі відомо про ситуацію щодо енергосистеми.

Відключення світла в Україні — у Міненерго зберігають оптимізм

Наразі в Україні не очікуються масові відключення електроенергії. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колесник в ефірі телемарафону, підкресливши, що прогноз ґрунтується на поточній стабільній ситуації в енергетичній системі країни.

У Міненерго в коментарі виданню "РБК-Україна" підтверджують: перебоїв з енергопостачанням не буде, якщо російські удари не завдадуть критичних ушкоджень генерувальним потужностям або ключовій інфраструктурі. За інформацією відомства, наразі обстріли росіян не були цілеспрямовано зосереджені на енергооб'єктах. Побоювання, що ситуація погіршиться на тлі загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, не виправдалися.

Пошкодження, які все ж таки фіксувалися, мали локальний характер і були оперативно усунені. Однак у міністерстві нагадують: загроза зберігається. Найбільший ризик становлять можливі ракетні удари по об'єктах генерації та розподілу електроенергії, а також по критичній інфраструктурі, що забезпечує газовидобуток та імпорт енергоресурсів.

Відключень узимку може не бути

Експерти дають обнадійливі прогнози щодо енергопостачання України на майбутню зиму. За словами директора центру "Психея" Геннадія Рябцева, незважаючи на певні труднощі з підготовкою до опалювального сезону, істотних обмежень споживання електроенергії в холодний період не очікується.

Він зазначив, що потенційні ризики можуть бути пов'язані з відставанням темпів закачування газу в підземні сховища і перебоями з імпортом електроенергії з ЄС. Однак наразі, підкреслив експерт, очевидних загроз у цьому напрямку не спостерігається.

Оптимістичний прогноз озвучив і директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі виданню NV. За його словами, у країні вже відновлено достатню кількість потужностей — близько 6 гігават, а також активно розвивається децентралізована генерація.

Водночас фахівець акцентував увагу на іншому ризику — газопостачанні підприємств теплоенергетики в зимовий період. Однак, за його словами, в уряду є всі можливості забезпечити необхідний імпорт газу в обсязі 4-4,5 млрд кубометрів, щоб до листопада сформувати мінімально необхідний запас. Для цього буде потрібно додатково залучити близько 1 млрд євро.

Вимкнення світла в Україні

Окупанти продовжують бити по енергетиці — які наслідки

Росія продовжить завдавати ударів по критичній інфраструктурі України в період майбутнього опалювального сезону, заявив експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко в коментарі ТСН.

За його словами, атаки поки що не припиняються. Російські війська регулярно використовують масовані дронові удари по об'єктах енергетики. Під ударом — газова інфраструктура в центральних і західних регіонах, а також електростанції та підстанції по всій країні. Особливо вразливими залишаються прифронтові території, де такі атаки завдають найбільшої шкоди.

Окремо Попенко відзначив ситуацію в Сумській області. За останній місяць регіон кілька разів залишався без електрики через цілеспрямовані обстріли енергетичної інфраструктури.

"Офіційно не повідомляється про місця влучень, але за наслідками можна стверджувати, що удари завдавалися саме по трансформаторних підстанціях. Раніше фіксувалися пошкодження Сумської та Шосткинської ТЕЦ, які є єдиними джерелами генерації електроенергії в області", — розповів експерт.

За його словами, масштаби проблеми підтверджує і те, що в Міненерго проводилася окрема нарада щодо забезпечення області електроенергією. Це свідчить про серйозні ризики для жителів регіону в умовах зими, що наближається.

Росіяни хочуть позбавити Сумську область світла

У Сумській області протягом останнього місяця неодноразово фіксувалися масштабні відключення електроенергії. За словами Олега Попенка, причиною цього є цілеспрямовані удари російських військ по об'єктах енергетичної інфраструктури регіону.

"Офіційно не повідомляється, куди саме припадають удари, однак за їхніми наслідками можна стверджувати, що йдеться про трансформаторні підстанції. Раніше також фіксувалися влучання по Сумській та Шосткинській ТЕЦ — це єдині джерела генерації електроенергії в області", — зазначив експерт.

У ніч на 27 серпня Суми знову стали мішенню масованої атаки дронами-камікадзе. У місті прогриміла серія вибухів, унаслідок чого пошкоджено об'єкти інфраструктури та частково зникли електро- і водопостачання. Місцеві жителі залишилися без світла, а комунальні підприємства перейшли на аварійні графіки роботи.

Яка ситуація в Херсоні та Миколаєві

На його думку, росіяни роблять усе, щоб люди покидали свої будинки, бо з настанням холодів жити без електроенергії буде вкрай складно. Їхня мета — зробити місто порожнім, щоб швидше захопити.

"Подібних атак зазнають енергетичні об'єкти в Херсонській і Миколаївській областях. У Херсонській області буквально кілька днів тому було чергове влучання і близько 20 тисяч людей залишилися без електроенергії. Херсонська область страждала від атак росіян ще минулого опалювального сезону. У самому Херсоні не було світла понад тиждень. До речі, росіяни завдавали повітряних ударів не тільки по генерації, а й по трансформаторних підстанціях об'єктів Укренерго та обленерго. Тому, судячи з того, що відбувається зараз, росіяни "готують" Херсонську та Миколаївську області до дуже складної зими", — зазначає Олег Попенко.

Одеса і Херсон у зоні ризику

Експерт додає, що є величезні проблеми в Одеській області. Там росіяни, використовуючи рої дронів, б'ють не тільки по припортовій інфраструктурі, а й по об'єктах розподілу та передачі електроенергії.

"Влітку такі удари менш відчутні, а ось в осінньо-зимовий період Росія посилюватиме ці атаки, вони можуть почати масово вибивати ці об'єкти. Мета дуже проста — холод і паніка. У Росії вважають, що блекаути в містах спровокують масовий від'їзд жителів. А це — тільки їм на руку", — каже експерт.

Наразі в Одесі регулярно відбуваються відключення світла через ремонтні роботи на енергооб'єктах. Сотні будинків залишаються без електрики, йдеться на офіційному каналі міста.

До цього Попенко додає, що в Харкові через коротку відстань до ворога існують величезні проблеми із забезпеченням генерації. Об'єкти, які забезпечували регіон електроенергією — Зміївська ТЕЦ та інші, зруйновані.

"Харків забезпечується електроенергією за рахунок її передачі від атомних станцій. Росіяни це прекрасно розуміють, тому вибивають трансформаторні підстанції в місті, що призведе до серйозних проблем із забезпеченням електроенергією взимку. І це незважаючи на те, що в Харкові виконано колосальну роботу — відкрили купу об'єктів із невеликою генерацією, але для величезного міста цього буде замало. Тому в разі посилення російських атак місто підпадає в зону довгострокових відключень, а це загрожує затяжним блекаутом", — попереджає Олег Попенко.

Як Україна готується до опалювального сезону 2025-2026 років

На тлі постійних атак Росії на енергетичну систему Україна посилює заходи щодо захисту та реагування на загрози. З 13 серпня в країні стартували масштабні тактико-спеціальні навчання, в яких задіяні правоохоронці, енергетики, військові та рятувальники. Їхня мета — відпрацювати спільні дії в умовах енергетичного терору та підвищити швидкість реагування на надзвичайні ситуації.

Ремонт енергосистеми

Як повідомили в Міністерстві енергетики, тренування проходять на 34 об'єктах критичної інфраструктури в 17 регіонах України і триватимуть 24 дні. Учасники перевіряють сили та ресурси, тестують нові алгоритми реагування та взаємодії.

Особлива увага приділяється підготовці до опалювального сезону 2025-2026 років, який стане вже четвертим, проведеним країною в умовах повномасштабної війни. Міністр енергетики Світлана Гринчук наголосила, що Україна підходить до зими з достатніми генерувальними потужностями, розвиває розподілену генерацію, виконує ремонтні роботи та розширює можливості для імпорту й експорту палива.

Для цього впроваджуються різні заходи:

противодронові системи;

новітні механізми фізичного захисту;

посилюється протиповітряна оборона;

оновлюються алгоритми реагування.

"Що б не відбувалося на геополітичному рівні, ми маємо зробити все можливе, щоб українці провели цю зиму в теплих і світлих оселях", — заявила Гринчук.

Головним викликом міністр назвала масовані атаки безпілотників, на частку яких припадає до 90% усіх російських ударів по енергетиці у 2025 році. Тому пріоритетом стає закупівля ефективних систем протидії БПЛА, а також створення надійних сховищ для працівників енергетичних об'єктів.

Як діяти, коли немає електрики

Необхідно спочатку відключати всі електропобутові прилади, а під час використання свічок і сухого спирту дотримуватися підвищеної обережності. Особливу увагу варто приділяти безпеці на вулиці: не наближатися ближче ніж на 5-8 метрів до обірваних або провислих проводів.

Крім того, українців просять скоротити споживання електроенергії у вечірній час із 17 до 23 години.

Рекомендується обмежити використання потужних приладів, як-от пральні машини, бойлери, праски, електроплити та обігрівачі, а також не вмикати одночасно кілька енерговитратних пристроїв. Ці заходи допоможуть знизити навантаження на енергосистему й уникнути аварійних ситуацій.

Нагадаємо, директорка з адвокації в енергетичному секторі Вікторія Войціцька розповіла, чи можливі відключення світла за графіками цього літа.

8 липня повідомлялося про масштабний блекаут в Україні внаслідок негоди. Шквальний вітер спричинив вимкнення світла в понад 700 населених пунктах.