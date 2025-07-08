Негода спровокувала масштабний блекаут в Україні: сотні населених пунктів без світла

Шквальний вітер повалив дерева на дороги, зірвав дахи з будинків і пошкодив автомобілі. "Укренерго" заявляє про відключення світла в 701 населеному пункті.

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Стихія залишила без світла жителів понад 150 населених пунктів у трьох областях на заході України. Про це повідомили в Рівненській, Івано-Франківській та Тернопільській обласних військових адміністраціях (ОВА).

У регіоні падали дерева, сильно забруднені дороги та пошкоджені автомобілі. У Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях спостерігаються блекаути через шквальний вітер і грозу. Місцями на заході країни через негоду зривало дахи будинків.

Відомо, що в Рівненській області через негоду 61 населений пункт повністю, а 2 — частково знеструмлено. Світла немає у майже 14 000 абонентів, енергетики намагаються впоратися з проблемами.

У Тернопільській області знеструмлено 66 населених пунктів, зокрема 42 — частково. Пошкоджено 18 ліній електропередач. Без світла залишилося понад 8 000 споживачів, в області дерева, що впали, перегородили кілька важливих доріг.

без світла також залишилися жителі Івано-Франківської та Львівської областей

Крім цього, вранці без світла також залишилися жителі Івано-Франківської та Львівської областей. Місцеві пабліки зазначають, що вітер зривав дахи будинків та заподіяв інші суттєві пошкодження.

Примітно, що електропостачання почали відновлювати вже вночі 8 липня. У частині сіл світло подали через кілька годин після негоди — ремонтники спрацювали оперативно.

"Укренерго" заявило про блекаути в семи областях

Держкомпанія "Укренерго" заявила, що станом на 7:00 ранку 8 липня через погіршення погодних умов світло вимкнули в 701 населеному пункті. За регіонами це виглядає так:

Вінницька область — 66 населених пунктів,

Львівська — 206,

Волинська — 172,

Тернопільська — 66

Закарпатська — 133

Івано-Франківська — 63

Рівненська — 61.

Частково пошкоджено покрівлі в приватних будинках, у Рівненській області пошкоджено 100 будинків, у Закарпатській — 50, а в Івано-Франківській — 1.

ДСНС України також заявило, що 7 липня через раптове погіршення погоди в Чернівецькій області було пошкоджено об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, а також житлові будинки.

У місті Чернівці рятувальники ліквідовували наслідки негоди за п'ятьма адресами.

Нагадаємо, циклон Gabriel впливатиме на погоду в Україні в перший тиждень липня. Температура повітря значно перевищить 30 градусів.

Фокус також писав, що на півдні України, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, температура повітря підніметься до 36 градусів.