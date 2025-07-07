Сухо, спекотно і лише зрідка дощ: яку погоду принесе в Україну циклон Gabriel (карта)

Синоптична карта зафіксувала появу циклона Gabriel, який вплине на погоду в Україні у перший тиждень липня. При цьому в усіх українських областях потерпатимуть від спеки, бо температура повітря триматиметься на позначці вище 30 градусів. Водночас, атмосферний фронт проллється незначними опадами.

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На більшості території країни очікується суха погода, розповіла синоптикиня Наталка Діденко на сторінці Facebook. Втім, над західними регіонами затримався циклон, який принесе грозові дощі. Водночас 8 липня спека триматиметься на рівні "плюс" 30-33 градусів, а інколи стрибатиме до 34-46.

На карті, опублікованій Діденко, бачимо лінії низького атмосферного тиску, які застигли над країнами Центральної Європи та Балканами. Зона захоплює західні області України: Львівську, Закарпатську, Тернопільську, Івано-Франківську. Синоптикиня пояснила, що атмосферний фронт над цими регіонами принесе дощі. З її слів, до вечора 8 липня опади дістануться до північних областей, а також центру (Вінницької та Черкаської).

"Проте он той красунчик, циклон Gabriel, разом з атмосферними фронтами зумовить у західних областях грозові дощі. Дощі з грозами вдень чи ввечері дійдуть до північних областей, Вінниччини, Черкащини", — написала вона.

Синоптикиня попередила, що через значні перепади температури у товщі атмосфери можливі різкі зміни сили опадів. З її слів, у якісь миті звичайний дощ може перетворити у шквал та сильну зливу.

Погода в Україні - синоптична карта Діденко на 8 липня Фото: facebook Наталка Діденко

Погода в Україні — деталі

У дописі синоптикині є інформація про погоду у Києві на 8 липня:

температури повітря — "плюс" 31-33 градуси;

опади — можливі увечері.

У прогнозі погоди на 9 липня є дані про певне ослаблення спеки, свідчить допис Діденко. Синоптикиня повідомила, що температура впаде на заході України.

Зазначимо, 7 липня Фокус писав про прогноз погоди на перший тиждень липня на основі даних Укргідрометцентру. Згідно з даними метеорологів, протягом тижня температура повітря триматиметься на рівні 32-34 градусів вдень та 21 градусу вночі. Дощитиме спершу у західних регіонах, потім — в центрі, і врешті опади дістануться до східних регіонів. 11 липня очікується спека, незначна та мінлива хмарність, а також невеликі дощі майже в усіх областях, окрім півдня. Укргідрометцентр повідомив, що у п'ятницю буде сухо лише в Одесі, Миколаєві, Херсоні, а вже в суботу — дощитиме скрізь.

Нагадуємо, в Австралії люди викопують підземні бункери, щоб сховатись від спеки в 50 градусів Цельсія. Тим часом у червні синоптики зробили прогноз про погоду в Україні на липень і попередили, на якому рівні триматиметься температура повітря.