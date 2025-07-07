Сухо, жарко и лишь изредка дождь: какую погоду принесет в Украину циклон Gabriel (карта)
Синоптическая карта зафиксировала появление циклона Gabriel, который повлияет на погоду в Украине в первую неделю июля. При этом во всех украинских областях будут страдать от жары, потому что температура воздуха держится на отметке выше 30 градусов. В то же время, атмосферный фронт прольется незначительными осадками.
На большинстве территории страны ожидается сухая погода, рассказала синоптик Наталья Диденко на странице Facebook. Впрочем, над западными регионами задержался циклон, который принесет грозовые дожди. В то же время 8 июля жара будет держаться на уровне "плюс" 30-33 градусов, а иногда будет прыгать до 34-46.
На карте, опубликованной Диденко, видим линии низкого атмосферного давления, которые застыли над странами Центральной Европы и Балканами. Зона захватывает западные области Украины: Львовскую, Закарпатскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую. Синоптик объяснила, что атмосферный фронт над этими регионами принесет дожди. По ее словам, к вечеру 8 июля осадки доберутся до северных областей, а также центра (Винницкой и Черкасской).
"Однако вон тот красавчик, циклон Gabriel, вместе с атмосферными фронтами обусловит в западных областях грозовые дожди. Дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской областей", — написала она.
Синоптик предупредила, что из-за значительных перепадов температуры в толще атмосферы возможны резкие изменения силы осадков. По ее словам, в какие-то мгновения обычный дождь может превратить в шквал и сильный ливень.
Погода в Украине — детали
В заметке синоптика есть информация о погоде в Киеве на 8 июля:
- температуры воздуха — "плюс" 31-33 градуса;
- осадки — возможны вечером.
В прогнозе погоды на 9 июля есть данные об определенном ослаблении жары, свидетельствует сообщение Диденко. Синоптик сообщила, что температура упадет на западе Украины.
Отметим, 7 июля Фокус писал о прогнозе погоды на первую неделю июля на основе данных Укргидрометцентра. Согласно данным метеорологов, в течение недели температура воздуха будет держаться на уровне 32-34 градусов днем и 21 градуса ночью. Дожди будут идти сначала в западных регионах, затем — в центре, а до пятницы осадки доберутся до восточных регионов. 11 июля ожидается жара, незначительная и переменная облачность, а также небольшие дожди почти во всех областях, кроме юга. Укргидрометцентр сообщил, что в пятницу будет сухо только в Одессе, Николаеве, Херсоне, а уже в субботу — дождь будет идти везде.
Напоминаем, в Австралии люди выкапывают подземные бункеры, чтобы спрятаться от жары в 50 градусов Цельсия. Между тем в июне синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на июль и предупредили, на каком уровне будет держаться температура воздуха.