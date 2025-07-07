Жара и дожди: в каких регионах Украины температура поднимется до 35 градусов

Днем 7 июля на всей территории Украины будет царить жаркая погода. Воздух прогреется до температуры "плюс" 32-35 градусов Цельсия. В понедельник в западных областях ожидаются осадки, которые до конца недели распространятся на центральные регионы.

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Над Украиной будет наблюдаться слабая облачность и облачность с прояснениями, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Горячий воздух будет нести ветер с юга и юго-востока. В южных областях — ни облака и ни капли дождя.

Инфографика, которая появилась на портале метеорологов, показывает прогноз погоды в Украине на 7 июля:

ночная температура — от +19 до +21 градусов;

дневная температура — от +32 до +34, в центральных областях (Кировоградская, Черкасская) и на юге (Одесская, Николаевская, Херсонская области) — до 36 градусов;

облачность — ясно на юге и на востоке, малая облачность в центре и на севере, облачно с прояснением — на западе;

ветер — южный и юго-восточный 7-12 м/с;

осадки — кратковременный дождь в Закарпатской, Черновицкий, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской областях.

Погода в Украине — какая погода на 7 июля от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине — детали

Синоптик Наталья Диденко на странице Facebook предупредила о жарком понедельнике 7 июля. О значительном повышении температуры свидетельствовала карта погоды, которую она опубликовала в сети. На карте — зона жары на всей территории Украины. Кроме того, видим, что аналогичная ситуация на берегах Черного моря, на севере Средиземного. На африканском берегу Средиземного моря температура поднялась до +40 градусов. Диденко добавила, что ожидаются сильные ливни, швальные порывы ветра в западных областях, которые впоследствии дойдут до Житомира и Винницы.

Погода в Украине — Диденко опубликовала карту температура на 7 июля Фото: facebook Наталка Диденко

Тем временем Укргидрометцентр сообщил прогноз на неделю 7-11 июля:

температура — с 7 по 9 июля 32-34 градуса; 10-11 июля 25-27 градусов;

облака — в начале недели небольшая облачность и облачно с прояснением, в конце — переменная облачность;

осадки — в начале недели дождь на западе, далее дожди сместят в центр и на восток, 11 июля — дождь будет идти во всех регионах, кроме Житомира, Киева, Винницы, Черкасс, Кропивницкого.

ветер — южный, юго-восточный, восточный от 3-5 м/с до 7-12 м/с.

Отметим, в начале июля синоптики рассказали о погоде в Украине, анонсировав жаркий июль, который будет сопровождаться дождями. Среди прочего, они предупредили о "погоде-водовороте", когда температура воздуха будет "прыгать" от 20 до 39 градусов.

Напоминаем, 4 июля издание Mirror рассказало о жаре в Австралии и о том, как жители спасаются от +50 градусов. Между тем 3 июля в сети появились трогательные кадры с котом, который страдает от сверхвысокой температуры.