Выбрал страдать: женщина показала, как ее кот драматично отреагировал на жару (фото)

Во время жары в США хозяйка обнаружила своего кота в забавной позе. Выражение его мордочки покорило соцсети и собрало более 1,5 миллиона просмотров.

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Во время жары в США хозяйка обнаружила своего кота в забавной позе. Выражение его мордочки покорило TikTok и собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Во время сильной июньской жары, охватившей несколько регионов США, система кондиционирования воздуха на верхнем этаже дома жительницы Элли сломалась. Пока нижние этажи оставались прохладными, ее коты, вопреки логике, время от времени поднимались в теплую зону, будто бы "загорать".

"Они могли лежать на прохладном полу с кондиционером, но упорно возвращались наверх", — рассказывает Элли.

Однажды, проверив верхний этаж, она обнаружила своего кота по кличке Чеви в настолько комичной позе, что не смогла сдержать смех. Животное лежало на спине, глядя в потолок с выражением глубокой тоски и, казалось, раздумывал о своих жизненных решениях.

"Он жив и здоров, но какую драму он разыграл", — написала Элли под видео, которое вскоре стало вирусным.

К счастью, кот и правда не пострадал Фото: TikTok

К счастью, кот и правда не пострадал: у него всегда был доступ к кондиционеру, а драматичные выражения лица — часть его обычного арсенала.

"Он просто сбитый с толку парень", — смеется хозяйка.

Видео набрало более 1,5 миллиона просмотров, сотни тысяч лайков и массу комментариев от зрителей, которые увидели в Чеви отражение самих себя.

"Это я каждое лето", "Когда слишком ленив, чтобы спасаться, и просто лежишь и страдаешь", "Я звал на помощь… дважды", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.

Также стало известно, что отец играл с сыном и не заметил, кто наблюдал за ними в углу. Трогательная сцена с ребенком и папой приобрела новое значение после того, как в кадре заметили грустного кота. По словам молодой мамы, до рождения сына именно пушистик по кличке Бинкс был их любимчиком.