Отец играл с сыном и не заметил, кто наблюдал за ними в углу (видео)

Трогательная сцена с ребенком и папой приобрела новое значение после того, как в кадре заметили грустного кота. По словам молодой мамы, до рождения сына именно пушистик по кличке Бинкс был их любимчиком.

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Двухлетний кот был в восторге от ласк, игр и вкусностей, но с рождением ребенка его привычная жизнь заметно изменилась. Об этом рассказала мама мальчика в одном из своих видео в TikTok.

Молодая мама запечатлела на видео, как ее маленький сын Джин смеется, играя с папой, но настоящую славу в соцсетях получил вовсе не малыш. В углу кадра внимательные зрители заметили кота по кличке Бинкс с его недовольной мордочкой.

Рианна Хилл, которая стала мамой в сентябре 2024 года, призналась, что раньше главным мальчиком в ее жизни был именно Бинкс. Двухлетний кот обожал внимание, игры и еду, но появление младенца в доме внесло свои коррективы.

"Он не фанат детей. Когда Джин начал дергать его за хвост, Бинкс предпочел держаться подальше", — рассказывает Хилл.

По ее словам, сейчас, впрочем, между ними установилось трогательное перемирие — они играют вместе, ловят мыльные пузыри и исследуют водный коврик. А иногда — просто наблюдают друг за другом с расстояния.

Один из таких моментов и стал вирусным: в ролике видно, как Джин смеется, а в углу сидит "преданный, забытый" Бинкс медленно моргает, глядя на сцену.

"Когда ты больше не его любимый мальчик", — подпись к видео заставила многих улыбнуться и задуматься.

Но Хилл подчеркивает: ее любовь к пушистому другу никуда не делась.

"Я обожаю Бинкса. Он — часть нашей семьи. Да, теперь у нас больше хлопот, но он по-прежнему наш любимец. Если ему вдруг понадобится терапия, мы с радостью запишемся всей семьей", — добавляет она с улыбкой.

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