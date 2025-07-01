Батько грався із сином і не помітив, хто спостерігав за ними в кутку (відео)

Зворушлива сцена з дитиною і татом набула нового значення після того, як у кадрі помітили сумного кота. За словами молодої мами, до народження сина саме пухнастик на прізвисько Бінкс був їхнім улюбленцем.

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Дворічний кіт був у захваті від ласк, ігор та смаколиків, але з народженням дитини його звичне життя помітно змінилося. Про це розповіла мама хлопчика в одному зі своїх відео в TikTok.

Молода мама відобразила на відео, як її маленький син Джин сміється, граючись із татом, але справжню славу в соцмережах отримав зовсім не малюк. У кутку кадру уважні глядачі помітили кота на прізвисько Бінкс з його незадоволеною мордочкою.

Ріанна Гілл, яка стала мамою у вересні 2024 року, зізналася, що раніше головним хлопчиком у її житті був саме Бінкс. Дворічний кіт обожнював увагу, ігри та їжу, але поява немовляти в будинку внесла свої корективи.

"Він не фанат дітей. Коли Джин почав смикати його за хвіст, Бінкс вважав за краще триматися подалі", — розповідає Гілл.

За її словами, зараз, утім, між ними встановилося зворушливе перемир'я — вони граються разом, ловлять мильні бульбашки та досліджують водний килимок. А подекуди — просто спостерігають одне за одним з відстані.

Один із таких моментів і став вірусним: у ролику видно, як Джин сміється, а в кутку сидить "відданий, забутий" Бінкс і повільно моргає, дивлячись на сцену.

"Коли ти більше не його улюблений хлопчик", — підпис до відео змусив багатьох посміхнутися і замислитися.

Але Гілл наголошує: її любов до пухнастого друга нікуди не поділася.

"Я обожнюю Бінкса. Він — частина нашої сім'ї. Так, тепер у нас більше клопоту, але він, як і раніше, наш улюбленець. Якщо йому раптом знадобиться терапія, ми з радістю запишемося всією сім'єю", — додає вона з посмішкою.

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