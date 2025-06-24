Зниклий 10 років тому кіт знайшовся: де він був увесь цей час (відео)

Через десять років після зникнення чорного кота на прізвисько Меджик знайшли живим у будинку, де утримувалися десятки інших тварин. Історія возз'єднання вразила користувачів соцмереж і знову привернула увагу до проблеми крадіжки домашніх тварин.

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Днями в TikTok з'явилася зворушлива історія про кота, який зник десять років тому і був знайдений живим у будинку з сорока іншими кішками. Господиня тварини опублікувала відео, в якому розповіла, як через роки розлуки вихованець повернувся додому і впізнав її.

Коли чорний кіт на прізвисько Меджик зник у 2015 році, його сім'я Веллсів була спустошена. Здавалося, він зник безслідно. Але десять років потому, на початку 2024 року, Веллси отримали приголомшливий дзвінок: їхнього улюбленця знайшли у важкому стані, але живим.

Меджик зник, коли його господині, Лорі Веллс із Великої Британії, було всього дев'ять років.

"Він завжди був наймилішим хлопчиком, обожнював обійматися і засмагати в саду", — розповіла вона.

Сім'я вважала, що домашню тварину могли вкрасти, але жодних доказів не було, а закони тоді не дозволяли ефективно розслідувати такі випадки.

Усе змінилося завдяки мікрочипу. Представники Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) знайшли чорного кота серед десятків інших тварин у поганому стані. Скан мікрочипа показав, що це був Меджик.

"Коли нам зателефонували й сказали його ім'я, ми не могли повірити — він був із нами так давно і зник так раптово. Ми були в шоці. Він виглядав виснаженим, з шерстю, що випадає, з поганими зубами, весь у струпах. Але щойно він понюхав мою руку, він почав муркотіти... Він упізнав мене", — згадує Лора.

Після кількох тижнів відновлення, лікування і турботи, Меджик знову став собою: він одужав, повернулася його м'яка шерсть, і він знову почав засмагати в саду.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що те, що зробив голодний кіт на кухні, вразило людей. Домашня тварина на прізвисько Клаус продемонструвала неабиякі здібності, відкривши дверцята мікрохвильовки на очах у шокованої господині. Відео швидко розлетілося по TikTok, викликавши хвилю жартів про котячий інтелект і "майбутнє захоплення кухні".