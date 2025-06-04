"Вони розвиваються": те, що зробив голодний кіт на кухні, вразило людей (відео)

Кіт на прізвисько Клаус продемонстрував неабиякі здібності, відкривши дверцята мікрохвильовки на очах у шокованої господині. Відео швидко розлетілося по TikTok, викликавши хвилю жартів про котячий інтелект і "майбутнє захоплення кухні".

Related video

Про це розповіла господиня домашньої тварини в одному зі своїх роликів у TikTok.

Чорно-білий кіт на прізвисько Клаус став справжньою сенсацією в TikTok після того, як його заскочили за вражаючим трюком: він зумів самостійно відкрити дверцята мікрохвильовки. Відео з цим моментом набрало понад 3,8 мільйона переглядів і сотні тисяч лайків, викликавши хвилю захоплених і кумедних коментарів у соцмережах.

Кадри, опубліковані його господинею під ніком @caits182, показують, як пухнастий гість кухні енергійно дряпає дверцята мікрохвильової печі, поки ті не піддаються.

"Ви коли-небудь бачили, як кішка відкриває мікрохвильовку?" — свідчить підпис до відео. Автор поспішає зупинити чотирилапого кулінара і витягнути його з пристрою, перш ніж він залазить занадто далеко.

Пізніше господиня розповіла, що Клаусу лише півтора року, його врятували у віці п'яти місяців, і відтоді він живе в домі разом з іншим котом на прізвисько Веслі. За її словами, попри свою винахідливість, Клаус — це ніжний малюк, який любить обійматися.

Користувачі TikTok не залишилися байдужими:

"Це може бути небезпечно. Скоро він почне готувати собі їжу, стане шеф-кухарем і відкриє 5-зірковий ресторан".

"Не дай Бог коту показати, що він здатен розігріти собі їжу".

"Вони розвиваються. Для нас кінець уже близький".

Експерти зазначають, що інтелект котів не вимірюється звичним IQ, але включає цілий спектр когнітивних навичок: від здатності розпізнавати людські емоції до вміння розв'язувати задачі. Розумні кішки нерідко дивують господарів своєю наполегливістю і винахідливістю.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що камера для нагляду за домашніми тваринами зняла щось дивне на сходах. Англійський бульдог на прізвисько Луї підкорив інтернет після того, як його невдалий, але сміховинний спуск сходами потрапив на відео. Ролик став вірусним у TikTok, набравши понад 3,4 млн переглядів.