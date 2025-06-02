Камера для тварин зняла щось дивне на сходах: господар не може повірити очам

Англійський бульдог на прізвисько Луї підкорив інтернет після того, як домашня камера зняла його невдалий, але сміховинний спуск по сходах. Відео стало вірусним у TikTok, набравши понад 3,4 млн переглядів.

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Роликом поділилася Дана Спенслі (@danaspensley) в TikTok.

Камера для домашніх тварин зафіксувала момент, який розсмішив мільйони. Бульдог на прізвисько Луї став справжньою інтернет-знаменитістю після ефектного і несподіваного падіння зі сходів.

Відео показує, як домашня тварина з ентузіазмом збігає вниз по сходах у будинку своєї господині. Все йде чудово — до останньої сходинки. Саме там бульдог втрачає рівновагу, оступається, ковзає і перекочується на спину, опинившись на підлозі. Момент падіння вийшов настільки виразним, що виглядає майже як добре відрепетирована сцена з комедії.

Господиня запевняє, що Луї не постраждав. Уже за кілька секунд він спокійно встає і нібито з незворушним виглядом продовжує свою справу, немов нічого не сталося. І саме ця холоднокровність зробила його героєм у соцмережах.

Господиня запевняє, що Луї не постраждав Фото: TikTok

Відео швидко стало вірусним, набравши понад 3,4 мільйона переглядів на момент публікації. Користувачі TikTok почали масово коментувати поведінку Луї:

"Я не знаю, що ви всі побачили, але це не помилка — це був ідеальний перекид";

"10 із 10 за артистизм";

"Він виглядав збентеженим, навіть коли поруч нікого не було".

На момент написання статті під відео вже понад 1600 коментарів, більшість з яких у захваті від комедійного таланту пса.

Хоча Луї став об'єктом загальної симпатії, фахівці нагадують, що спуск сходами може бути небезпечним для собак із короткими лапами або масивним тілом, як в англійських бульдогів. Їхніми особливостями є плоска морда, чутливість до спеки та схильність до зайвої ваги. Усе це робить регулярну, але акуратну фізичну активність особливо важливою.

Власникам таких порід рекомендують використовувати пандуси, напрямні або просто допомагати вихованцям на складних ділянках шляху. Особливо, якщо сходи слизькі або круті.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.