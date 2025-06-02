Камера для питомцев сняла нечто странное на лестнице: хозяин не может поверить глазам

Английский бульдог по кличке Луи покорил интернет после того, как домашняя камера сняла его неудачный, но уморительный спуск по лестнице. Видео стало вирусным в TikTok, набрав более 3,4 млн просмотров.

Related video

Роликом поделилась Дана Спенсли (@danaspensley) в TikTok.

Камера для домашних животных зафиксировала момент, который рассмешил миллионы. Бульдог по кличке Луи стал настоящей интернет-знаменитостью после эффектного и неожиданного падения с лестницы.

Видео показывает, как домашнее животное с энтузиазмом сбегает вниз по лестнице в доме своей хозяйки. Все идет отлично — до последней ступеньки. Именно там бульдог теряет равновесие, оступается, скользит и перекатывается на спину, оказавшись на полу. Момент падения получился настолько выразительным, что выглядит почти как хорошо отрепетированная сцена из комедии.

Хозяйка уверяет, что Луи не пострадал. Уже через пару секунд он спокойно встает и будто бы с невозмутимым видом продолжает свое дело, словно ничего не произошло. И именно это хладнокровие сделало его героем в соцсетях.

Хозяйка уверяет, что Луи не пострадал Фото: TikTok

Видео быстро стало вирусным, набрав более 3,4 миллиона просмотров на момент публикации. Пользователи TikTok начали массово комментировать поведение Луи:

"Я не знаю, что вы все увидели, но это не ошибка — это был идеальный кувырок";

"10 из 10 за артистизм";

"Он выглядел смущенным, даже когда рядом никого не было".

На момент написания статьи под видео уже более 1600 комментариев, большинство из которых в восторге от комедийного таланта пса.

Хотя Луи стал объектом всеобщей симпатии, специалисты напоминают, что спуск по лестнице может быть небезопасным для собак с короткими лапами или массивным телом, как у английских бульдогов. Их особенностями являются плоская морда, чувствительность к жаре и склонность к лишнему весу. Все это делает регулярную, но аккуратную физическую активность особенно важной.

Владельцам таких пород рекомендуют использовать пандусы, направляющие или просто помогать питомцам на сложных участках пути. Особенно, если лестница скользкая или крутая.

Ранее Фокус сообщал, что на видео засняли, как "домашний" пес осознал, что оказался в походе. Ролик, в котором собака бойкотирует ночевку в палатке, стал вирусным. Пес по кличке Пабло просто решил выбрать теплый салон авто и стал героем соцсетей.

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.