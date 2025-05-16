"Сбой в системе": кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом (видео)

Кошка прославилась тем, что научилась лаять, наблюдая за собаками, с которыми росла. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.

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Хозяйка животного, пользовательница TikTok под ником @cathyann.9, опубликовала ролик, на котором ее кошка стоит на подоконнике и издает звуки, поразительно напоминающие собачий лай.

По словам Кэти, все началось в тот момент, когда питомец заметил за окном другую кошку. Вместо привычного мяуканья животное "залаяло", словно охраняя территорию.

Видео мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров. Пользователи TikTok оставили более 20 тысяч комментариев, восхищаясь "кошкой с собачьей прошивкой" и шутя, что она "двуязычна".

"Похоже на сбой в системе", "От волнения забыла родной язык", "Это первый раз, когда я вижу, как лает кошка", "Ваш котенок двуязычен", — писали они.

Ветеринар Ник Хорниман подтвердил в беседе с Newsweek, что подобное поведение вполне объяснимо. По его словам, кошки способны копировать повадки других животных и даже людей, особенно если видят, что за это поведение следует поощрение.

"Кошки — наблюдательные существа. Если собака получает внимание или лакомства за определенные действия, кошка вполне может начать повторять их", — отметил он.

Также специалист подчеркнул важность среды и социализации. Некоторые кошки могут не только лаять, но и приносить игрушки, откликаться на имя и следовать за хозяином по дому, как настоящие собаки.

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