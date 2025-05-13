Женщина оставила без присмотра праздничный торт с собакой: по возвращении ее ожидал сюрприз

Пес по кличке Доу стал героем соцсетей после того, как продемонстрировал завидную выдержку перед праздничным тортом. Видео, где пес терпеливо ждет разрешения съесть угощение, собрало сотни тысяч просмотров.

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Об этом рассказала хозяйка собаки из Великобритании в одном из своих видео в TikTok.

Пес по кличке Доу, породы XL Bully, завоевал сердца пользователей соцсетей своим невероятным самообладанием. Домашнее животное с восторгом наблюдает за своим праздничным тортом, стоящим на кухонном столе. Его хвост бешено виляет от волнения, но несмотря на искушение, Доу не делает ни одного шага к угощению — просто терпеливо ждет.

Видео сопровождается подписью: "Мой пес увидел свой праздничный торт накануне дня рождения. Посмотрите, как он ждет, как хороший мальчик". Автор ролика шутливо оценила поведение питомца на "11 из 10".

На кадрах Доу сидит, слегка переминаясь, глядя на торт, украшенный праздничной свечой. Он, казалось бы, прекрасно понимает, что должен дождаться команды от хозяина. И хотя многие собаки в такой ситуации поддались бы инстинктам, Доу остается неподвижным, показывая настоящий пример дисциплины.

На кадрах Доу сидит, слегка переминаясь, глядя на торт, украшенный праздничной свечой Фото: TikTok

В комментариях пользователи делились умилением и историями о собственных питомцах:

"Он смотрит на торт, потом на фотографии на духовке. Он знает, что его любят";

"Наш гремлин в подобной ситуации съел два фунта масла, и его вырвало… с ним все хорошо. Урок усвоен",

"Этот хвост будто секундная стрелка, отсчитывающая время до разрешения съесть торт".

Однако, несмотря на всю милоту ситуации, ветеринары напоминают: торты, предназначенные для людей, не подходят для собак. Даже простой ванильный бисквит может содержать опасные ингредиенты — шоколад, ксилит, изюм, кофеин, алкоголь, орехи макадамия. В интервью для Rover ветеринарный консультант Джейми Клэнин подчеркнул, что даже небольшое количество может быть вредным.

Издание Newsweek отмечает, что сегодня существует множество тортов, специально разработанных для собак. Их можно приготовить дома или купить в специализированных магазинах. Безопасные для питомцев ингредиенты включают арахисовое масло, яблочное пюре, морковь, тыкву и овсяную муку.

Ранее Фокус сообщал, что женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует. Британка по имени Бекки показала домашнее животное, которое стало звездой в соцсетях после того, как его засняли с необычным "трофеем".

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