Жінка залишила без нагляду святковий торт із собакою: після повернення на неї чекав сюрприз

Пес на прізвисько Доу став героєм соцмереж після того, як продемонстрував завидну витримку перед святковим тортом. Відео, де пес терпляче чекає дозволу з'їсти частування, зібрало сотні тисяч переглядів.

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Про це розповіла господиня собаки з Великої Британії в одному зі своїх відео в TikTok.

Пес на прізвисько Доу, породи XL Bully, завоював серця користувачів соцмереж своїм неймовірним самовладанням. Домашня тварина із захопленням спостерігає за своїм святковим тортом, що стоїть на кухонному столі. Його хвіст шалено виляє від хвилювання, але попри спокусу, Доу не робить жодного кроку до частування — просто терпляче чекає.

Відео супроводжується підписом: "Мій пес побачив свій святковий торт напередодні дня народження. Подивіться, як він чекає, як хороший хлопчик". Авторка ролика жартівливо оцінила поведінку вихованця на "11 з 10".

На кадрах Доу сидить, злегка переминаючись, дивлячись на торт, прикрашений святковою свічкою. Він, здавалося б, прекрасно розуміє, що має дочекатися команди від господаря. І хоча багато собак у такій ситуації піддалися б інстинктам, Доу залишається нерухомим, показуючи справжній приклад дисципліни.

На кадрах Доу сидить, злегка переминаючись, дивлячись на торт, прикрашений святковою свічкою Фото: TikTok

У коментарях користувачі ділилися розчуленням та історіями про власних вихованців:

"Він дивиться на торт, потім на фотографії на духовці. Він знає, що його люблять";

"Наш гремлін у подібній ситуації з'їв два фунти олії, і його вирвало... з ним усе добре. Урок засвоєно",

"Цей хвіст ніби секундна стрілка, що відраховує час до дозволу з'їсти торт".

Однак, попри всю милоту ситуації, ветеринари нагадують: торти, призначені для людей, не підходять для собак. Навіть простий ванільний бісквіт може містити небезпечні інгредієнти — шоколад, ксиліт, родзинки, кофеїн, алкоголь, горіхи макадамія. В інтерв'ю для Rover ветеринарний консультант Джеймі Кленін підкреслив, що навіть невелика кількість може бути шкідливою.

Видання Newsweek зазначає, що сьогодні існує безліч тортів, спеціально розроблених для собак. Їх можна приготувати вдома або купити в спеціалізованих магазинах. Безпечні для улюбленців інгредієнти включають арахісове масло, яблучне пюре, моркву, гарбуз і вівсяне борошно.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Беккі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що папуга через 10 років сліпоти вперше побачив господиню після операції. Зворушлива зустріч вразила користувачів соцмереж.