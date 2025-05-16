"Збій у системі": кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає й охороняє дім (відео)

Кішка прославилася тим, що навчилася гавкати, спостерігаючи за собаками, з якими росла. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.

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Власниця тварини, користувачка TikTok під ніком @cathyann.9, опублікувала ролик, на якому її кішка стоїть на підвіконні й видає звуки, що разюче нагадують собачий гавкіт.

За словами Кеті, все почалося в той момент, коли вихованець помітив за вікном іншу кішку. Замість звичного нявкання тварина "загавкала", немов охороняючи територію.

Відео миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів. Користувачі TikTok залишили понад 20 тисяч коментарів, захоплюючись "кішкою з собачою прошивкою" і жартуючи, що вона "двомовна".

"Схоже на збій у системі", "Від хвилювання забула рідну мову", "Це перший раз, коли я бачу, як гавкає кішка", "Ваше кошеня двомовне", — писали вони.

Ветеринар Нік Хорніман підтвердив у бесіді з Newsweek, що така поведінка цілком зрозуміла. За його словами, кішки здатні копіювати звички інших тварин і навіть людей, особливо якщо бачать, що за цю поведінку слідує заохочення.

"Кішки — спостережливі істоти. Якщо собака отримує увагу або ласощі за певні дії, кішка цілком може почати повторювати їх", — зазначив він.

Також фахівець наголосив на важливості середовища і соціалізації. Деякі кішки можуть не тільки гавкати, а й приносити іграшки, відгукуватися на ім'я і слідувати за господарем по дому, як справжні собаки.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Беккі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що жінка залишила без нагляду святковий торт із собакою. Пес на прізвисько Доу став героєм соцмереж після того, як продемонстрував завидну витримку. Відео, де домашня тварина терпляче чекає дозволу з'їсти частування, зібрало сотні тисяч переглядів.