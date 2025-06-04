"Они развиваются": то, что сделал голодный кот на кухне, поразило людей (видео)

Кот по кличке Клаус продемонстрировал незаурядные способности, открыв дверцу микроволновки на глазах у шокированной хозяйки. Видео быстро разлетелось по TikTok, вызвав волну шуток о кошачьем интеллекте и "будущем захвате кухни".

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Об этом рассказала хозяйка домашнего животного в одном из своих роликов в TikTok.

Черно-белый кот по кличке Клаус стал настоящей сенсацией в TikTok после того, как его застали за поразительным трюком: он сумел самостоятельно открыть дверцу микроволновки. Видео с этим моментом набрало более 3,8 миллиона просмотров и сотни тысяч лайков, вызвав волну восторженных и забавных комментариев в соцсетях.

Кадры, опубликованные его хозяйкой под ником @caits182, показывают, как пушистый гость кухни энергично царапает дверцу микроволновой печи, пока та не поддается.

"Вы когда-нибудь видели, как кошка открывает микроволновку?" — гласит подпись к видео. Автор спешит остановить четвероногого кулинара и вытащить его из устройства, прежде чем он залазет слишком далеко.

Позже хозяйка рассказала, что Клаусу всего полтора года, он был спасен в возрасте пяти месяцев и с тех пор живет в доме вместе с другим котом по кличке Уэсли. По ее словам, несмотря на свою находчивость, Клаус — это нежный малыш, который любит обниматься.

Пользователи TikTok не остались равнодушными:

"Это может быть опасно. Скоро он начнет готовить себе еду, станет шеф-поваром и откроет 5-звездочный ресторан".

"Не дай Бог коту показать, что он способен разогреть себе еду".

"Они развиваются. Для нас конец уже близок".

Эксперты отмечают, что интеллект кошек не измеряется привычным IQ, но включает целый спектр когнитивных навыков: от способности распознавать человеческие эмоции до умения решать задачи. Умные кошки нередко удивляют хозяев своей настойчивостью и изобретательностью.

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