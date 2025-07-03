Обрав страждати: жінка показала, як її кіт драматично відреагував на спеку (фото)

Під час спеки в США господиня виявила свого кота в кумедній позі. Вираз його мордочки підкорив соцмережі та зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

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Під час спеки в США господиня виявила свого кота в кумедній позі. Вираз його мордочки підкорив TikTok і зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

Під час сильної червневої спеки, що охопила кілька регіонів США, система кондиціонування повітря на верхньому поверсі будинку мешканки Еллі зламалася. Поки нижні поверхи залишалися прохолодними, її коти, всупереч логіці, час від часу піднімалися в теплу зону, начебто "засмагати".

"Вони могли лежати на прохолодній підлозі з кондиціонером, але вперто поверталися нагору", — розповідає Еллі.

Одного разу, перевіривши верхній поверх, вона виявила свого кота на прізвисько Чеві в настільки комічній позі, що не змогла стримати сміх. Тварина лежала на спині, дивлячись у стелю з виразом глибокої туги і, здавалося, роздумувала про свої життєві рішення.

"Він живий і здоровий, але яку драму він розіграв", — написала Еллі під відео, яке незабаром стало вірусним.

На щастя, кіт і справді не постраждав Фото: TikTok

На щастя, кіт і справді не постраждав: у нього завжди був доступ до кондиціонера, а драматичні вирази обличчя — частина його звичайного арсеналу.

"Він просто збитий з пантелику хлопець", — сміється господиня.

Відео набрало понад 1,5 мільйона переглядів, сотні тисяч лайків і масу коментарів від глядачів, які побачили в Чеві відображення самих себе.

"Це я щоліта", "Коли занадто ледачий, щоб рятуватися, і просто лежиш і страждаєш", "Я кликав на допомогу... двічі", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим двором, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.

Також стало відомо, що батько грався із сином і не помітив, хто спостерігав за ними в кутку. Зворушлива сцена з дитиною і татом набула нового значення після того, як у кадрі помітили сумного кота. За словами молодої мами, до народження сина саме пухнастик на прізвисько Бінкс був їхнім улюбленцем.