Живуть як королі: жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак (відео)

Мешканка Каліфорнії орендувала цілий будинок із басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її собаки могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.

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Дві австралійські вівчарки Роско і Бентлі граються в басейні, поки їхня господиня розслабляється на шезлонгу біля води. Роликом поділилася дочка американки у своєму TikTok.

Мама з Каліфорнії (США) зворушила інтернет-користувачів до глибини душі, коли її донька опублікувала відео з розповіддю про те, як жінка орендувала цілу віллу на Airbnb, щоб її собаки могли по-справжньому відпочити: вільно бігати, купатися в басейні та гратися в новому місці.

На кадрах з національного парку Джошуа-Трі, знятих Арією Хармс (@ariaroseharms), видно, як пси стрибали в басейн, поки їхня господиня відпочивала біля води.

"Вона орендувала це місце цілком, тому що воно обгороджене й ідеально підходить для собак. Чесно кажучи, з цими тваринами поводяться краще, ніж із королями", — пояснює Арія.

За словами Гармс, її мама буквально будує своє життя навколо вихованців.

"Вона купила автофургон, щоб возити їх із собою. Вона готує їм сніданок, обід і вечерю. Вона завжди ставить їх вище за нас, членів сім'ї", — каже американка.

Собаки стрибали в басейн, поки сім'я відпочивала біля води Фото: TikTok

Цікаво, що дослідження, опубліковане в PLOS One, підтверджує, що зв'язок між собаками й людьми можна порівняти з відносинами між немовлятами та їхніми опікунами.

Користувачі TikTok підтримали вчинок жінки із захопленням:

"Ваша мама — легенда";

"Мама знає, що вони заслуговують на найкраще літо";

"Я зберігаю це відео — як мету на майбутнє: відпустка з собаками, а не з дітьми".

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