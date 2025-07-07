Спека та дощі: у яких регіонах України температура підійметься до 35 градусів

Вдень 7 липня на усій території України пануватиме спекотна погода. Повітря прогріється до температури "плюс" 32-35 градусів Цельсія. У понеділок у західних областях очікуються опади, які до кінця тижня поширяться на центральні регіони.

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Над Україною спостерігатиметься слабка хмарність та хмарність з проясненнями, ідеться у прогнозі Укргідрометцентру. Гаряче повітря нестиме вітер з півдня та південного сходу. У південних областях — ні хмарини й ні краплини дощу.

Інфографіка, яка з'явилась на порталі метеорологів, показує прогноз погоди в Україні на 7 липня:

нічна температура — від +19 до +21 градусів;

денна температура — від +32 до +34, у центральних областях (Кіровоградська, Черкаська) та на півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) — до 36 градусів;

хмарність — ясно на півдні та на сході, мала хмарність у центрі та на півночі, хмарно з проясненням — на заході;

вітер — південний та південно-східний 7-12 м/с;

опади — короткочасний дощ у Закарпатській, Чернівецький, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській областях.

Погода в Україні - яка погода на 7 липня від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні — деталі

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці Facebook попередила про спекотний понеділок 7 липня. Про значне підвищення температури свідчила карта погоди, яку вона опублікувала у мережі. На карті — зона спеки на усій території України. Крім того, бачимо, що аналогічна ситуація на берегах Чорного моря, на півночі Середземного. На африканському березі Середземного моря температура піднялась до +40 градусів. Діденко додала, що очікують сильні зливи, швальні пориви вітру у західних областях, які згодом дійдуть до Житомира та Вінниці.

Погода в Україні - Діденко опублікувала карту температура на 7 липня Фото: facebook Наталка Діденко

Тим часом Укргідрометцентр повідомив прогноз на тиждень 7-11 липня:

температура — з 7 по 9 липня 32-34 градуси; 10-11 липня 25-27 градусів;

хмари — на початку тижня невелика хмарність та хмарно з проясненням, в кінці — мінлива хмарність;

опади — на початку тижня дощ на заході, далі дощі змістять в центр і на схід, 11 липня — дощитиме в усіх регіонах, окрім Житомира, Києва, Вінниці, Черкас, Кропивницького.

вітер — південний, південно-східний, східний від 3-5 м/с до 7-12 м/с.

Зазначимо, на початку липня синоптики розповіли про погоду в Україні, анонсувавши спекотний липень, який супроводжуватиметься дощами. Серед іншого, вони попередили про "погоду-вир", коли температура повітря "стрибатиме" від 20 до 39 градусів.

Нагадуємо, 4 липня видання Mirror розповіло про спеку в Австралії й про те, як жителі рятуються від +50 градусів. Тим часом 3 липня у мережі з'явились зворушливі кадри з котом, який страждає від надвисокої температури.