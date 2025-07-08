Непогода спровоцировала масштабный блэкаут в Украине: сотни населенных пунктов без света

Шквальный ветер повалил деревья на дороги, сорвал крыши с домов и повредил автомобили. "Укрэнерго" заявляет об отключениях света в 701 населенном пункте.

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Стихия оставила без света жителей более 150 населенных пунктов в трех областях на западе Украины. Об этом сообщили в Ровненской, Ивано-Франковской и Тернопольской областных военных администрациях (ОВА).

В регионе падали деревья, сильно загрязнены дороги и повреждены автомобили. Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях наблюдаются блэкауты из-за шквального ветра и грозы. Местами на западе страны из-за непогоды срывало крыши домов.

Известно, что в Ровненской области из-за непогоды 61 населенный пункт полностью, а 2 — частично обесточены. Света нет у почти 14 000 абонентов, энергетики пытаются справиться с проблемами.

В Тернопольской области обесточены 66 населенных пунктов, в том числе 42 — частично. Повреждено 18 линий электропередач. Без света осталось более 8 000 потребителей, в области упавшие деревья перегородили несколько важных дорог.

без света также остались жители Ивано-Франковской и Львовской областей

Кроме этого, утром без света также остались жители Ивано-Франковской и Львовской областей. Местные паблики отмечают, что ветер срывал крыши домов и причинил другие существенные повреждения.

Примечательно, что электроснабжение начали возобновлять уже ночью 8 июля. В части деревень свет подали через несколько часов после непогоды — ремонтники сработали оперативно.

"Укрэнерго" заявило о блэкаутах в семи областях

Госкомпания "Укрэнерго" заявило, что по состоянию на 7:00 утра 8 июля из-за ухудшения погодных условий свет выключили в 701 населенном пункте. По регионам это выглядит так:

Винницкая область — 66 населенных пунктов,

Львовская — 206,

Волынская — 172,

Тернопольская — 66

Закарпатская — 133

Ивано-Франковская — 63

Ровненская — 61.

Частично повреждены кровли в частных домах, в Ровненской области повреждены 100 домов, в Закарпатской — 50, а в Ивано-Франковской — 1.

ГСЧС Украины также заявило, что 7 июля из-за внезапного ухудшения погоды в Черновицкой области были повреждены объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также жилые дома.

В городе Черновцы спасатели ликвидировали последствия непогоды по пяти адресам.

Напомним, циклон Gabriel будет влиять на погоду в Украине в первую неделю июля. Температура воздуха значительно превысит 30 градусов.

Фокус также писал, что на юге Украины, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, температура воздуха поднимется до 36 градусов.