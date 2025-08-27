Будем ли зимой со светом? К чему готовиться и какие города могут остаться без электричества

Украина готовится к новой сложной зиме. Предыдущие отопительные сезоны стали очень трудными для государства. Основная угроза остается неизменной: энергетическая инфраструктура является приоритетной мишенью для российских ракетных и дроновых атак, вероятность которых остается очень высокой.

Даже без обстрелов энергосистема испытывает значительные проблемы. В настоящее время в энергосистеме дефицит электроэнергии не зафиксирован. Однако, учитывая высокие риски новых массированных атак, отключения электричества осенью и зимой все же возможны. Фокус собрал все, что на данный момент известно про ситуацию относительно энергосистемы.

Отключения света в Украине — в Минэнерго сохраняют оптимизм

В настоящее время в Украине не ожидаются массовые отключения электроэнергии. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, подчеркнув, что прогноз основан на текущей стабильной ситуации в энергетической системе страны.

В Минэнерго в комментарии изданию "РБК-Украина" подтверждают: перебоев с энергоснабжением не будет, если российские удары не нанесут критических повреждений генерирующим мощностям или ключевой инфраструктуре. По информации ведомства, на данный момент обстрелы россиян не были целенаправленно сосредоточены на энергообъектах. Опасения, что ситуация ухудшится на фоне загострения конфликта между Ираном и Израилем, не оправдались.

Повреждения, которые все же фиксировались, носили локальный характер и были оперативно устранены. Однако в министерстве напоминают: угроза сохраняется. Наибольший риск представляют возможные ракетные удары по объектам генерации и распределения электроэнергии, а также по критической инфраструктуре, обеспечивающей газодобычу и импорт энергоресурсов.

Отключений зимой может не быть

Эксперты дают обнадеживающие прогнозы относительно энергоснабжения Украины на предстоящую зиму. По словам директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, несмотря на определенные трудности с подготовкой к отопительному сезону, существенных ограничений потребления электроэнергии в холодный период не ожидается.

Он отметил, что потенциальные риски могут быть связаны с отставанием темпов закачки газа в подземные хранилища и перебоями с импортом электроэнергии из ЕС. Однако на данный момент, подчеркнул эксперт, очевидных угроз в этом направлении не наблюдается.

Оптимистичный прогноз озвучил и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии изданию NV. По его словам, в стране уже восстановлено достаточное количество мощностей — около 6 гигаватт, а также активно развивается децентрализованная генерация.

Вместе с тем специалист акцентировал внимание на другом риске — газоснабжении предприятий теплоэнергетики в зимний период. Однако, по его словам, у правительства есть все возможности обеспечить необходимый импорт газа в объеме 4–4,5 млрд кубометров, чтобы к ноябрю сформировать минимально необходимый запас. Для этого потребуется дополнительно привлечь порядка 1 млрд евро.

Отключения света в Украине

Оккупанты продолжают бить по энергетике — какие последствия

Россия продолжит наносить удары по критической инфраструктуре Украины в период предстоящего отопительного сезона, заявил эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко в комментарии ТСН.

По его словам, атаки пока не прекращаются. Российские войска регулярно используют массированные дроновые удары по объектам энергетики. Под ударом — газовая инфраструктура в центральных и западных регионах, а также электростанции и подстанции по всей стране. Особенно уязвимыми остаются прифронтовые территории, где такие атаки наносят наибольший ущерб.

Отдельно Попенко отметил ситуацию в Сумской области. За последний месяц регион несколько раз оставался без электричества из-за целенаправленных обстрелов энергетической инфраструктуры.

"Официально не сообщается о местах попаданий, но по последствиям можно утверждать, что удары наносились именно по трансформаторным подстанциям. Ранее фиксировались повреждения Сумской и Шосткинской ТЭЦ, которые являются единственными источниками генерации электроэнергии в области", — рассказал эксперт.

По его словам, масштабы проблемы подтверждает и то, что в Минэнерго проводилось отдельное совещание по обеспечению области электроэнергией. Это свидетельствует о серьезных рисках для жителей региона в условиях приближающейся зимы.

Россияне хотят лишить Сумскую область света

В Сумской области в течение последнего месяца неоднократно фиксировались масштабные отключения электроэнергии. По словам Олега Попенко, причиной этого являются целенаправленные удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры региона.

"Официально не сообщается, куда именно приходятся удары, однако по их последствиям можно утверждать, что речь идет о трансформаторных подстанциях. Ранее также фиксировались попадания по Сумской и Шосткинской ТЭЦ — это единственные источники генерации электроэнергии в области", — отметил эксперт.

В ночь на 27 августа Сумы снова стали мишенью массированной атаки дронами-камикадзе. В городе прогремела серия взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры и частично исчезли электро- и водоснабжение. Местные жители остались без света, а коммунальные предприятия перешли на аварийные графики работы.

Какая ситуация в Херсоне и Николаеве

По его мнению, россияне делают все, чтобы люди покидали свои дома, потому что с наступлением холодов жить без электроэнергии будет в крайне сложно. Их цель — сделать город пустым, чтобы быстрее захватить.

"Подобным атакам подвергаются энергетические объекты в Херсонской и Николаевской областях. В Херсонской области буквально несколько дней назад было очередное попадание и около 20 тысяч человек остались без электроэнергии. Херсонская область страдала от атак россиян еще в прошлый отопительный сезон. В самом Херсоне не было света больше недели. Кстати, россияне наносили воздушные удары не только по генерации, но и по трансформаторным подстанциям объектов Укрэнерго и облэнерго. Поэтому, судя по происходящему сейчас, россияне "готовят" Херсонскую и Николаевскую области к очень сложной зиме", — отмечает Олег Попенко.

Одесса и Херсон в зоне риска

Эксперт добавляет, что есть огромные проблемы в Одесской области. Там россияне, используя рои дронов, бьют не только по припортовой инфраструктуре, но и по объектам распределения и передачи электроэнергии.

"Летом такие удары менее ощутимы, а вот в осенне-зимний период Россия будет усиливать эти атаки, они могут начать массово выбивать эти объекты. Цель очень проста — холод и паника. В России считают, что блэкауты в городах спровоцируют массовый отъезд жителей. А это — только им на руку", — говорит эксперт.

В настоящее время в Одессе регулярно проходят отключения света из-за ремонтных работ на энергообъектах. Сотни домов остаются без электричества, говорится на официальном канале города.

К этому Попенко добавляет, что в Харькове из-за короткого расстояния до врага существуют огромные проблемы с обеспечением генерации. Объекты, которые снабжали регион электроэнергией — Змиевская ТЭЦ и другие, разрушены.

"Харьков обеспечивается электроэнергией за счет ее передачи от атомных станций. Россияне это прекрасно понимают, поэтому выбивают трансформаторные подстанции в городе, что приведет к серьезным проблемам с обеспечением электроэнергией зимой. И это несмотря на то, что в Харькове проделана колоссальная работа — открыли кучу объектов с небольшой генерацией, но для огромного города этого будет мало. Поэтому в случае усиления российских атак город подпадает в зону долгосрочных отключений, а это грозит затяжным блекаутом", — предупреждает Олег Попенко.

Как Украина готовится к отопительному сезону 2025-2026 годов

На фоне постоянных атак России на энергетическую систему Украина усиливает меры по защите и реагированию на угрозы. С 13 августа в стране стартовали масштабные тактико-специальные учения, в которых задействованы правоохранители, энергетики, военные и спасатели. Их цель — отработать совместные действия в условиях энергетического террора и повысить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ремонт энергосистемы

Как сообщили в Министерстве энергетики, тренировки проходят на 34 объектах критической инфраструктуры в 17 регионах Украины и продлятся 24 дня. Участники проверяют силы и ресурсы, тестируют новые алгоритмы реагирования и взаимодействия.

Особое внимание уделяется подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов, который станет уже четвертым, проведенным страной в условиях полномасштабной войны. Министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнула, что Украина подходит к зиме с достаточными генерирующими мощностями, развивает распределенную генерацию, выполняет ремонтные работы и расширяет возможности для импорта и экспорта топлива.

Для этого внедряются различные мероприятия:

противодроновые системы;

новейшие механизмы физической защиты;

усиливается противовоздушная оборона;

обновляются алгоритмы реагирования.

"Что бы ни происходило на геополитическом уровне, мы должны сделать все возможное, чтобы украинцы провели эту зиму в теплых и светлых домах", — заявила Гринчук.

Главным вызовом министр назвала массированные атаки беспилотников, на долю которых приходится до 90% всех российских ударов по энергетике в 2025 году. Поэтому приоритетом становится закупка эффективных систем противодействия БПЛА, а также создание надежных убежищ для работников энергетических объектов.

Как найти график отключения электроэнергии

Чтобы узнать точный график отключения света, нужно перейти по ссылке в строке необходимого города:

Как действовать, когда нет электричества

Необходимо сначала отключать все электробытовые приборы, а при использовании свечей и сухого спирта соблюдать повышенную осторожность. Особое внимание стоит уделять безопасности на улице: не приближаться ближе чем на 5–8 метров к оборванным или провисшим проводам.

Кроме того, украинцев просят сократить потребление электроэнергии в вечернее время с 17 до 23 часов.

Рекомендуется ограничить использование мощных приборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, электроплиты и обогреватели, а также не включать одновременно несколько энергозатратных устройств. Эти меры помогут снизить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных ситуаций.

