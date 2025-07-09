Риски растут: украинцам рассказали, будут ли отключения света летом

В летний период в Украине сохраняется вероятность отключений или ограничений электроснабжения. Более того, во время этого сезона традиционно проводят техническое обслуживание атомных энергоблоков.

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Риски особенно возрастут в случае обстрелов енергетической инфраструктуры со стороны России, а также при чрезмерной нагрузке на энергосистему. Об этом заявила директор по адвокации в энергетическом секторе Виктория Войцицкая в эфире "Киев24".

По ее словам, в летний период в Украине нельзя полностью исключать вероятность отключений или ограничений подачи электроэнергии.

Эксперт добавила, потенциальные перебои могут быть вызваны как техническими причинами, так и сезонной нагрузкой на энергосистему. В условиях высоких температур существенно возрастает пиковое потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на сеть. Особенно уязвимой система становится в июле и августе, когда температура достигает +28…+32°C и выше.

Войцицкая напомнила, что подобные случаи уже фиксировались в прошлом году. Тогда к высокому спросу добавлялись и ракетные удары по энергетической инфраструктуре, в первую очередь — по подстанциям и объектам передачи электроэнергии.

Кроме того, летом традиционно проводится техническое обслуживание атомных энергоблоков, которые зимой работали с повышенной нагрузкой. Это необходимо для обеспечения их надежной и безопасной работы. Однако такие ремонтные кампании временно выводят часть мощностей из эксплуатации, что может привести к дефициту электроэнергии в часы пик.

"Поэтому исключить на 100% сказать, что или отключений, или ограничений с поставками электроэнергии не будет в течение лета, нельзя", — подчеркнула Войцицкая.

Напомним, что недавно россияне атаковали важный энергетический объект в Херсонской области. В регионе возникли длительные отключения света, были зафиксированы первые проблемы с поставками электричества.

До этого глава Минэнерго Герман Галущенко подтвердил, что россияне снова нацелились на энергетические объекты. Однако Украина готовила запасы и проводила непрерывные ремонты, чтобы подготовиться к следующему сезону.