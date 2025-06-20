РФ возобновила удары по энергетике: Галущенко ответил, будут ли отключения света (видео)

Глава Минэнерго Герман Галущенко подтвердил, что россияне снова нацелились на энергетические объекты. Однако Украина готовила запасы и проводила непрерывные ремонты, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

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Сейчас энергосистема работает в стабильном режиме, и это чувствуют потребители. Об этом министр энергетики рассказал во время выступления в Верховной Раде 20 июня, которое транслировал в соцсетях нардеп Алексей Гончаренко.

Выступление министра энергетики — с 11:07

"Но, безусловно, ситуация сложная. Прежде всего это является следствием действительно беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в течение прошлого года и этого года. К сожалению, сейчас атаки возобновились. И масштабные атаки были на прошлой неделе, и ежедневные атаки на соответствующие оборудования в разных городах, особенно в тех прифронтовых регионах", — подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что Украина закупает газ, учитывая возможность увеличения его расходов для генерации электроэнергии. Кроме того, страна будет обеспечена необходимым количеством угля для следующего отопительного сезона.

"Так же мы на сегодня имеем необходимые резервы и ресурсы ядерного топлива для того, чтобы спокойно пройти следующий отопительный сезон", — отметил Галущенко.

Он пояснил, что ключевая нагрузка будет на атомной генерации, которая в пиковые часы генерировала до 60% всей электроэнергии. Однако ремонты АЭС спланировали так, чтобы зимой все девять блоков на подконтрольной территории Украины полностью работали.

Враг существенно атаковал и тепловую генерацию, но ремонтная кампания продолжается круглосуточно. Из 10 гВт поврежденных или уничтоженных мощностей удалось восстановить за год примерно 6 гВт. Понесла потери из-за массированных ударов и гидроэнергетика, но к отопительному сезону ее обещают вывести "на максимальную возможную мощность".

Министр заверил, что на сегодня рисков по введению отключений света нет.

"Понятно, что возобновление массированных ударов (...) может повлиять на работу генерации и передачи, и распределения электроэнергии", — отметил при этом он.

Галущенко сообщил, что за 2024 год энергетика потерпела 33 удара. Он подчеркнул, что речь идет о тысяче ракет и десятках тысяч БПЛА.

Напомним, утром 11 июня пропал свет в Николаевской и частично Херсонской областях. В Херсонской области перед этим сообщалось о взрывах, но в Николаевской области аварийное отключение не было связано с вражескими атаками.

Временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт 11 июня сообщал, что ситуация в энергосистеме — "абсолютно контролируемая и нормальная". По его словам, при условии отсутствия атак ВС РФ отключений света не будет.