Будут ли отключения света летом в Украине: какая ситуация в энергосистеме

Энергосистема Украины сейчас находится под полным контролем, что позволяет прогнозировать стабильное прохождение летнего периода без дефицита электроэнергии. Единственной угрозой остаются возможные обстрелы энергообъектов.

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Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт, пишет "Интерфакс-Украина".

"Меня часто спрашивают, как будет с электричеством летом. Сегодня ситуация в энергосистеме абсолютно контролируемая и нормальная. Мы почти полностью покрываем потребление внутри страны. Привлечение импорта коммерческое. Мы также экспортируем электроэнергию", — заявил Брехт.

Он отметил, что единственным фактором, который может повлиять на стабильность системы, являются возможные повреждения энергообъектов в результате обстрелов: "Если вынести за скобки вопрос, будут обстрелы или нет, то у меня нет сомнений, что мы нормально пройдем летний, осенний периоды, а также вовремя и качественно подготовимся к зиме".

В комментарии журналистам он добавил: "Если не будут стрелять, то отключений света летом не будет".

Отключение света в Украине: что известно

Напомним, в результате российской атаки 6 июня часть Тернополя и Киева остались без света. Удары показали, что украинская энергетика все еще уязвима. Министр энергетики Герман Галущенко прогнозировал, что Украина в 2025 году увеличит генерацию ветровых электростанций на 800 МВт. Эксперт по энергетике и энергоэффективности Вадим Демченко рассказал Фокусу, как это поможет.

Фокус также писал 4 июня, что нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк объяснил, что летом возможны ограничения электроэнергии из-за планового вывода блоков АЭС на техобслуживание. Часть энергоблоков останавливают для регламентных работ, другие постепенно вводят в работу. Из-за этого объем стабильной генерации снижается, что может повлиять на энергоснабжение.