Отключения света после атак ВС РФ: спасут ли ветрогенераторы энергетику Украины

В результате российской атаки 6 июня часть Тернополя и Киева остались без света. Удары показали, что украинская энергетика все еще уязвима. Министр энергетики Герман Галущенко прогнозировал, что Украина в 2025 году увеличит генерацию ветровых электростанций на 800 МВт. Эксперт по энергетике и энергоэффективности Вадим Демченко рассказал Фокусу, как это поможет.

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Cтавка на энергию ветра

По прогнозам компании DiXi Group, если летом 2025 года Россия будет бить по энергетической инфраструктуре при умеренной температуре, то дефицит в энергосистеме может составлять 16-20%, что грозит отключениями света по графикам. Угроза значительно возрастает, если начнется аномальная жара. При расчете такого развития событий эксперты опирались на опыт предыдущих атак, когда россияне уничтожали, прежде всего, маневровую генерацию.

В декабре 2024 года на встрече с представителями Международного энергетического агентства заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак отметил, что российские целенаправленные атаки уже разрушили или вывели из строя более 10 ГВт генерирующей мощности Украины. По его словам, ключевыми элементами устойчивости украинской энергосистемы стала распределенная генерация и возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и геотермальная.

Работа солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций сильно зависит от погоды. Например, СЭС лучше работают в жаркие дни летом, однако почти не производят энергию в пасмурные дни и простаивают ночью. Ветровые электростанции работают стабильнее и круглосуточно, вот только доля такой генерации в Украине значительно меньше.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, в 2024 году в Украине энергосистему усилили 20,6 МВт новых ветроэнергетических мощностей, а общая мощность отрасли достигла 1921,4 МВт (включая ВЭС, находящихся на временно оккупированных территориях, но без Крыма). Также, в стране начал развиваться рынок подержанных ветровых установок, суммарная установленная мощность которого достигла 32 МВт. Однако, несмотря на скромные темпы роста, 2024 год стал годом подготовки к внедрению новых крупных ВЭС, строительство которых ожидается в 2025-2026 годах.

В Украине строят ветровые электростанции Фото: Украинская ветроэнергетическая ассоциация / Facebook

Амбициозно, но реально

По мнению Вадима Демченко, план по увеличению ветровой генерации на 800 МВт в 2025 году сложно, но возможно воплотить в жизнь при поддержке партнеров и сохранении безопасности в ключевых регионах. Это существенно повысит устойчивость энергосистемы Украины, снизит зависимость от ископаемого топлива и поможет выполнить международные обязательства.

Реалистичность этого прогноза зависит от нескольких факторов:

Инвестиции и поддержка западных партнеров. На международных форумах Украина получила интерес к ветроэнергетике от западных инвесторов, в частности, обсуждается крупный проект с норвежскими компаниями на 300 МВт.

Безопасность и логистика. Основные регионы Украины с высоким ветровым потенциалом (юг, восток, побережье Черного и Азовского морей) частично находятся в зоне риска из-за войны. Это может замедлить или усложнить строительство.

Техническая готовность и разрешительная система. В 2024 году уже введено более 900 МВт распределенной генерации, что говорит о наличии опыта и технических возможностей.

Государственная поддержка и кредитование. Кабмин и банки запустили программы кредитования и упростили процедуры подключения новых объектов.

Увеличение доли возобновляемой энергии

Как обратил внимание Вадим Демченко, дополнительные 800 МВт ветровой генерации, обещанные Минэнерго — это примерно 10–15% от текущей установленной мощности всех ВЭС в Украине. Ввод в эксплуатацию новых станций позволит покрыть потребности сотен тысяч домохозяйств и снизить зависимость от ископаемого топлива.

В августе 2024 года Кабмин утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике в Украине на период до 2030 года, он предусматривает увеличение установленной мощности ВЭС до 6,2 ГВт. Ожидается, что к этому времени в стране появятся первые морские (оффшорные) ветряные электростанции.

Ветрогенераторы нужны Украине для стабилизации энергосистемы Фото: Pexels

Снижение нагрузки на энергосистему

В условиях постоянных атак на ТЭС и ГЭС, распределенная ветровая генерация делает энергосистему более устойчивой и менее уязвимой к точечным ударам. Уничтожить широко распределенную систему ветрогенераторов России будет слишком сложно и дорого.

Большая генерация с помощью ВЭС стабилизирует энергоснабжение в Украине и уменьшит риск новых блэкаутов. Ветровые станции, особенно в сочетании с системами накопления энергии (energy storage), могут сглаживать пики нагрузки и обеспечивать резерв в периоды дефицита.

Рост инвестиций и репутации

Строительство новых ВЭС — это рабочие места, налоги, развитие инфраструктуры и приток инвестиций в регионы. Кроме того, повышение доли возобновляемых источников энергии — это выполнение обязательств Украины перед ЕС и международными организациями по декарбонизации и переходу к "зеленой" энергетике.

Риски и ограничения ветрогенерации

Военные действия и безопасность. Некоторые проекты могут быть отложены или заморожены из-за близости к линии фронта, чтобы не рисковать специалистами.

Сложности с логистикой и импортом оборудования. Война и разрушенная инфраструктура могут замедлить поставки и монтаж.

Финансовые риски. Инвесторы требуют гарантий возврата вложений и стабильности рынка.

Интеграция в сеть. Большой объем ВИЭ требует развития сетей и систем накопления для балансировки.

Ранее Вадим Демченко рассказал, можно ли заработать на солнечных и ветровых электростанциях в Украине.

Недавно эксперты подсчитали, сколько ветровых электростанций нужно Украине, чтобы присоединиться к ЕС. Евросоюз планирует к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников энергии до 42,5% в целом, а в производстве электроэнергии — до около 69%.