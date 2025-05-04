"Зеленые" деньги: можно ли заработать на солнечных и ветровых электростанциях в Украине

Из-за отключений света в результате украинцы начали активно устанавливать солнечные модули и ветрогенераторы. От них может быть польза даже при стабильном электроснабжении, но есть много условий и рисков, которые иногда перекрывают выгоду.

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Об этом Фокусу рассказал эксперт по энергетике и энергоэффективности Вадим Демченко, член Ассоциации инженеров-энергетиков Украины и экс-директор КП "Запорожское энергетическое агентство" Запорожского городского совета.

Полезны ли солнечные и ветровые установки в Украине

Даже при отсутствии отключений электроэнергии установка солнечных панелей и ветрогенераторов может приносить определенную пользу, но она не всегда однозначна и зависит от ряда факторов.

Экономия на собственном потреблении. Если использовать часть произведенной энергии для собственных нужд, это снижает расходы на электроэнергию. Особенно актуально это будет при дальнейшем росте тарифов для населения.

Энергетическая независимость. Даже при стабильной подаче электроэнергии, наличие собственной генерации — это страховка от будущих отключений, аварий или резких скачков цен.

Вклад в экологию — вопрос спорный. Хотя солнечные панели и ветрогенераторы не выбрасывают углекислого газа при эксплуатации, их производство (особенно в Китае) сопровождается значительными выбросами, а проблема утилизации старых панелей до сих пор не решена ни в одной стране мира. Поэтому экологический эффект не так однозначен, как часто заявляют в рекламе.

В странах ЕС и США домашние солнечные станции давно стали частью энергобаланса. Там основной акцент делается на экономию и независимость, а не на заработок. В большинстве развитых стран "зеленый тариф" постепенно заменяется схемой net metering — когда излишки энергии засчитываются в счет будущего потребления, а не продаются по завышенной цене.

Таким образом есть реальная польза от установки солнечных и ветровых установок есть для большей независимости и снижения расходов на электроэнергию для собственного потребления.

Ветряная и солнечная электростанция Фото: Getty Images

"Зеленый тариф" в 2025 году

Как писало информагентство "РБК-Украина", для новых домашних станций ставка "зеленого тарифа" в 2025 году составляет около 5,86 грн/кВт·ч (без НДС). Выгода для производителей уменьшилась и будет снижаться дальше.

Выплаты по "зеленому тарифу" в Украине нестабильны. Как писала LIGA.net, с 2022 года государство гарантированно выплачивало только 18% от начисленных сумм, остальное — с задержками или не выплачивалось вовсе. По состоянию на март 2024 года долги по "зеленому тарифу" превышали 22 млрд грн, а в некоторых регионах выплаты и вовсе приостановили.

Срок окупаемости электростанций вырос. В пессимистичном сценарии (высокая стоимость оборудования, низкая генерация, риски повреждений, задержки выплат) срок окупаемости домашней солнечной станции на 10 кВт может превышать 20–24 года, что сопоставимо или даже больше срока службы оборудования.

В условиях войны и нестабильной экономики есть риски повреждения оборудования, роста стоимости обслуживания, а также дальнейших изменений в законодательстве.

"Зеленый тариф" в 2025 году уже не является гарантированно выгодной инвестицией. Из-за снижения тарифов, задержек и ограничений по выплатам, а также роста стоимости оборудования, срок окупаемости существенно увеличился. В большинстве случаев рассчитывать на быстрый заработок не стоит — проект становится экономически сомнительным без дополнительных стимулов или резкого роста тарифов на электроэнергию.

Мировой опыт показывает, что основной тренд — переход к схемам net metering и развитию локального потребления, а не к продаже излишков по завышенным тарифам.

"Если ваша цель — экономия и независимость, установка солнечных панелей может быть оправдана. Если вы рассчитываете на быстрый доход по "зеленому тарифу", стоит очень внимательно просчитать все риски и быть готовым к долгому сроку окупаемости", — порекомендовал Вадим Демченко.

Солнечные панели требуют обслуживания и ремонта Фото: Pexels

Окупаемость солнечной станции

В условиях войны, высоких цен, низкой генерации, рисков повреждения и нестабильных выплат по "зеленому тарифу" срок окупаемости домашней солнечной электростанции на 10 кВт может составлять 20–25 лет и более. Это сопоставимо или даже превышает срок службы оборудования, а значит, проект становится экономически сомнительным.

Вадим Демченко привел пример технико-экономического обоснования для домашней солнечной электростанции мощностью 10 кВт в Украине на 2024–2025 годы.

Исходные данные (реалистичный сценарий):

Стоимость оборудования и монтажа: $1 200/кВт (из-за войны, логистики, дефицита, роста цен)

Итоговая стоимость: $12 000 или 480 000 грн по курсу (40 грн за $1)

Среднегодовая генерация: 900 кВт·ч/кВт (из-за запыленности, неидеальной ориентации, погодных условий, затенения, потерь)

Годовая генерация: 10 кВт × 900 = 9 000 кВт·ч

Собственное потребление: 30% (остальное пытаться продавать в сеть)

Тариф для населения: 2,64 грн/кВт·ч

"Зеленый тариф": 6,8 грн/кВт·ч (но выплаты нестабильны, возможны задержки и ограничения)

Риск повреждения: условная потеря 5% генерации (ремонт, замена, простои)

Обслуживание: 3% от стоимости станции в год (чистка, ремонт, замена инвертора и т.д.)

Расчет

Годовая генерация с учетом потерь: 9 000 кВт·ч × 0,95 = 8 550 кВт·ч (5% потери из-за повреждений, простоев, ремонтов);

Экономия на собственном потреблении: 8 550 × 0,3 = 2 565 кВт·ч;

Экономия: 2 565 × 2,64 = 6 772 грн/год;

Доход от продажи в сеть ("зеленый тариф"): 8 550 × 0,7 = 5 985 кВт·ч × 6,8 = 40 698 грн/год. Но из-за задержек и ограничений выплат, скорее всего, удастся получить только 70% от этой суммы: 40 698 × 0,7 = 28 489 грн/год;

Итоговая выгода: 6 772 + 28 489 = 35 261 грн/год;

Расходы на обслуживание: 480 000 × 0,03 = 14 400 грн/год;

Чистая годовая выгода: 35 261 – 14 400 = 20 861 грн/год;

Срок окупаемости: 480 000 / 20 861 ≈ 23 года.

Дополнительные риски

Ремонт или замена панелей после повреждений (например, попадание осколков) может увеличить расходы и продлить срок окупаемости.

Возможное дальнейшее снижение "зеленого тарифа" или его отмена — еще один негативный фактор.

Рост тарифов на электроэнергию может немного улучшить экономику, но это не гарантировано.

Ранее в строительной компании "Ємайбутнє" рассказали, где и как можно устанавливать солнечные панели в Украине. Получать "чистую" энергию можно как для частного, так и для многоквартирного дома, но есть много нюансов.