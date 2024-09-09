Как быстро окупятся солнечные панели в Украине в условиях роста тарифов: расчеты для пользователей

Чтобы посчитать рентабельность работы солнечной панели, нужно учитывать комплектацию и вид оборудования.

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На данный момент цена на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт*ч, что значительно больше в недавнем прошлом. Есть много причин, которые привели именно к такому повышению цен: обстрелы врагом энергетической инфраструктуры Украины, инфляция, и другие факторы. О том, окупятся ли инвестиции украинцев в солнечные панели, сообщает ресурс Новини PRO.

В Украине существует "зеленый" тариф, который фокусируется на продаже излишней электроэнергии в сеть. При этом, стоимость тарифа на электроэнергию, произведенную частными домохозяйствами в течение всего 2024 года, составляет 6,39 грн/кВт*ч. Это не только позволяет заработать, но помогает сделать так, чтобы инвестиции в оборудование окупились быстрее.

Как посчитать рентабельность солнечной панели

Для этого нужно учитывать комплектацию и вид оборудования. Вот некоторые компоненты СЭС, которые могут быть ориентиром:

Стоимость 11 модульных панелей 270 Вт — около 30 тыс. грн. Стоимость одного солнечного инвертора 3 кВт – 15 тыс. грн. Металлический каркас для панелей обойдется вам в около 8 тыс. грн. 50 метров кабеля — в 3,5 грн. Автоматика будет стоить 3 тыс. грн. Двунаправленный счетчик обойдется в 3 тыс. грн.

Таким образом можно сказать, что общая стоимость электростанции составит около 62,5 тыс. грн. Также отдельно стоит учитывать стоимость монтажных работ, поэтому, если вы сможете смонтировать станцию самостоятельно, это сэкономит вам большую сумму. Монтажные работы увеличат стоимость примерно на 20 тыс. грн.

Если ваше потребление электроэнергии составляет примерно 3 тыс. кВт*ч электроэнергии в год, по тарифу 4,32 грн/кВт*ч вам нужно будет заплатить примерно 12,9 тыс. грн/год.

Солнечные панели

Система с мощностью 3 кВт может производить приблизительно 3 000-3 500 кВт*ч/год. Вы сможете также экономить до 13 тыс. грн в год. Если вы будете также продавать излишнюю электроэнергию, то сможете заработать за 1 тыс. кВт-час примерно 6,3 тыс. грн/год по тарифу 6,39 грн/кВт-год.

Как понять, окупится ли солнечная электростанция

Если стоимость одной электростанции на 3 кВт — 82,6 тыс. грн, при экономии 13 тыс. грн каждый год и получении доходов от зеленого тарифа (приблизительно 6 тыс. грн/год), общая экономия и прибыль будут равняться 19 тыс. грн. в год.

Можно подытожить, что полная окупаемость электростанции — приблизительно 4,5 лет. Однако нужно понимать, что погодные условия не всегда одинаковы. В то же время, если электроэнергия продолжит дорожать, вы сможете серьезно сэкономить. Таким образом выгодной инвестицию в СЭС делают высокие тарифы на электроэнергию, возможность продавать по зеленому тарифу и существенная экономия.

Раньше мы писали, что изобретение 40-летней давности поможет сделать солнечные панели лучше и в чем секрет этой технологии. Модели двусторонних фотоэлементов с технологией гетероперехода (HJT) могут окупиться гораздо быстрее, чем односторонние аналоги.