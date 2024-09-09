Як швидко окупляться сонячні панелі в Україні в умовах зростання тарифів: розрахунки для користувачів

Щоб порахувати рентабельність роботи сонячної панелі, потрібно враховувати комплектацію і вид обладнання.

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Наразі ціна на електроенергію становить 4,32 грн/кВт*год, що є значно більшою, ніж у недавньому минулому. Є багато причин, які призвели саме до такого підвищення цін: обстріли ворогом енергетичної інфраструктури України, інфляція та інші фактори. Про те, чи окупляться інвестиції українців у сонячні панелі, повідомляє ресурс Новини PRO.

В Україні діє "зелений" тариф, який фокусується на продажі зайвої електроенергії в мережу. Водночас вартість тарифу на електроенергію, вироблену приватними домогосподарствами протягом усього 2024 року, становить 6,39 грн/кВт*год. Це не тільки дає змогу заробити, а й допомагає зробити так, щоб інвестиції в обладнання окупилися швидше.

Як порахувати рентабельність сонячної панелі

Для цього потрібно враховувати комплектацію і вид обладнання. Ось деякі компоненти СЕС, які можуть бути орієнтиром:

Вартість 11 модульних панелей 270 Вт — близько 30 тис. грн. Вартість одного сонячного інвертора 3 кВт — 15 тис. грн. Металевий каркас для панелей обійдеться вам у близько 8 тис. грн. 50 метрів кабелю — в 3,5 тис. грн. Автоматика коштуватиме 3 тис. грн. Двонаправлений лічильник обійдеться в 3 тис. грн.

Отже, можна сказати, що загальна вартість електростанції становитиме близько 62,5 тис. грн. Також окремо варто враховувати вартість монтажних робіт, тому, якщо ви зможете змонтувати станцію самостійно, це заощадить вам велику суму. Монтажні роботи збільшать вартість приблизно на 20 тис. грн.

Якщо ваше споживання електроенергії становить приблизно 3 тис. кВт*год електроенергії на рік, за тарифом 4,32 грн/кВт*год вам потрібно буде заплатити приблизно 12,9 тис. грн/рік.

Сонячні панелі

Система з потужністю 3 кВт може виробляти приблизно 3 000-3 500 кВт*год/рік. Ви зможете також економити до 13 тис. грн на рік. Якщо ви будете також продавати зайву електроенергію, то зможете заробити за 1 тис. кВт-год приблизно 6,3 тис. грн/рік за тарифом 6,39 грн/кВт-год.

Як зрозуміти, чи окупиться сонячна електростанція

Якщо вартість однієї електростанції на 3 кВт — 82,6 тис. грн, за умови економії 13 тис. грн щороку та отримання доходів від зеленого тарифу (приблизно 6 тис. грн/рік), загальна економія і прибуток дорівнюватимуть 19 тис. грн на рік.

Можна підсумувати, що повна окупність електростанції — приблизно 4,5 років. Однак потрібно розуміти, що погодні умови не завжди однакові. Водночас, якщо електроенергія продовжить дорожчати, ви зможете серйозно заощадити. Отже вигідною інвестицію в СЕС роблять високі тарифи на електроенергію, можливість продавати за зеленим тарифом і суттєва економія.

Раніше ми писали, що винахід 40-річної давності допоможе зробити сонячні панелі кращими і в чому секрет цієї технології. Моделі двосторонніх фотоелементів з технологією гетеропереходу (HJT) можуть окупитися набагато швидше, ніж односторонні аналоги.