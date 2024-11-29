Окупаемость солнечных панелей: как рассчитать этот показатель для разных регионов Украины

Чтобы обеспечить окупаемость солнечных панелей и начать получать прибыль, достаточно установить модули с мощностью 10 кВт.

Окупаемость солнечных батарей зависит в большинстве случаев всего от ограниченного числа факторов. Это — географические особенности местности, где установлены панели, и продолжительность солнечного периода в течение года. Об этом пишет Krepmetal.

Что нужно учитывать при строительстве электростанций?

Окупаемость солнечных панелей и электростанций зависит от таких факторов:

географические особенности местности, где установлены панели;

продолжительность солнечного периода в году.

Оценивая выработку электричества по регионам, следует отметить, что самый высокий показатель наблюдается в южных регионах, в центральных областях он значительно ниже.

На этапе разработки проекта СЭС стоит учитывать:

экспозицию батарей и угол их наклона;

анализ климата (от количества солнечных дней до осадков и розы ветров);

особенности ландшафта;

степень затененности;

прочностные особенности кровли, если рассматривается возможность монтажа батарей на крыше.

После изучения основных факторов, в зависимости от которых пребывает количество выработанной энергии, приступают к подбору оборудования. Здесь важно ориентироваться на такой параметр, как производительность. Простыми словами, это цифра, обозначающая прибыль, которую сможет обеспечить 1 кВт мощности. Эта величина определяет, насколько эффективным будет капиталовложение в строительство электростанции.

Номинальную мощность панелей в Вт указывают практически все производители, но эта цифра актуальна только если солнечные батареи будут функционировать при температуре от +25 градусов. Определяя показатель мощности, которой хочется добиться, нужно рассчитать, сколько энергии надо для обеспечения работы электроприборов в доме.

Что влияет на сроки окупаемости солнечных батарей?

Инвестиции в солнечные батареи всегда выгодны. В любом случае, частная электростанция обеспечит домовладение электричеством — а это, при постоянно растущих тарифах на электроэнергию в стране, дает ощущение уверенности в будущем. Важно, что расчет окупаемости солнечных батарей — это период, за которой вернутся вложенные средства.

На срок службы фотоэлементов влияют:

место установки;

интенсивность солнечного излучения;

количество потребляемой энергии;

стоимость и технические параметры оборудования;

наличие гарантий.

Важно, что размер так называемого "зеленого тарифа" варьируется в зависимости от места монтажа — электростанции на крышах, фасадах или на земле приносят разную прибыль.

На чем основан расчет окупаемости солнечных панелей?

Заметим, что окупаемость — важный критерий именно для сетевых СЭС, которые не накапливают энергию. Их работа является параллельной с централизованной сетью. Для автономных и гибридных электростанций главным критерием оценки считают не срок возврата средств, а надежность и независимость, которые дают инвестиции в солнечные панели.

Подробный расчет окупаемости базируется на трех факторах:

общие затраты на установку СЭС;

действующий тариф на электричество;

количество вырабатываемого станцией ресурса.

Обычно солнечные панели окупаются за 3-5 лет, но, если установлено оборудование с минимальной мощностью при неоправданно высокой цене, оно окупится за 8-10 лет.

Как зарабатывают в разных регионах Украины на солнечных станциях?

Бизнес на солнечной энергии в Украине — это вполне реально. Покупая солнечные батареи, расчет окупаемости производят в первую очередь, а возможную прибыль считают сразу же после этого. Ставка "зеленого тарифа" в Украине прикреплена к курсу евро и составляет 0,163 евро. Эксперты утверждают, что заработать на СЭС можно в 2, а то и 3 раза больше, чем составили инвестиции. Чтобы обеспечить окупаемость солнечных панелей и начать получать прибыль, достаточно установить модули с мощностью 10 кВт. В зависимости от того, сколько производит энергии выбранная система, за год будет вырабатываться от 10 до 14 МВт электроэнергии.

В солнечных регионах Украины владельцы таких электростанций зарабатывают до 5 443 евро в год. Эта цифра сохранится до 2025 года, а уже в последующие годы будет составлять 4 605 евро.

В северных областях доход меньше, но даже там прибыль превысит инвестиции в два раза при условии 20-летней эксплуатации оборудования. Напоследок отметим, что уважающие себя компании, предлагающие солнечные панели и их установку, делают точную калькуляцию вложений, окупаемости и возможных доходов при правильной эксплуатации.

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