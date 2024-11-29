Окупність сонячних панелей: як розрахувати цей показник для різних регіонів України

Щоб забезпечити окупність сонячних панелей і почати отримувати прибуток, достатньо встановити модулі з потужністю 10 кВт.

Окупність сонячних батарей залежить, здебільшого, лише від обмеженої кількості чинників. Це — географічні особливості місцевості, де встановлені панелі, і тривалість сонячного періоду протягом року. Про це пише Krepmetal.

Що потрібно враховувати під час будівництва електростанцій?

Окупність сонячних панелей і електростанцій залежить від таких факторів:

географічні особливості місцевості, де встановлено панелі;

тривалість сонячного періоду в році.

Оцінюючи вироблення електрики за регіонами, слід зазначити, що найвищий показник спостерігається в південних регіонах, у центральних областях він значно нижчий.

На етапі розроблення проєкту СЕС варто враховувати:

експозицію батарей і кут їхнього нахилу;

аналіз клімату (від кількості сонячних днів до опадів і рози вітрів);

особливості ландшафту;

ступінь затіненості;

особливості міцності покрівлі, якщо розглядається можливість монтажу батарей на даху.

Після вивчення основних чинників, залежно від яких перебуває кількість виробленої енергії, приступають до підбору обладнання. Тут важливо орієнтуватися на такий параметр, як продуктивність. Простими словами, це цифра, що позначає прибуток, який зможе забезпечити 1 кВт потужності. Ця величина визначає, наскільки ефективним буде капіталовкладення в будівництво електростанції.

Номінальну потужність панелей у Вт вказують практично всі виробники, але ця цифра актуальна тільки якщо сонячні батареї функціонуватимуть за температури від +25 градусів. Визначаючи показник потужності, якої хочеться домогтися, потрібно розрахувати, скільки енергії треба для забезпечення роботи електроприладів у будинку.

Що впливає на терміни окупності сонячних батарей?

Інвестиції в сонячні батареї завжди вигідні. У будь-якому разі, приватна електростанція забезпечить домоволодіння електрикою — а це, за постійно зростаючих тарифів на електроенергію в країні, дає відчуття впевненості в майбутньому. Важливо, що розрахунок окупності сонячних батарей — це період, за який повернуться вкладені кошти.

На термін служби фотоелементів впливають:

місце встановлення;

інтенсивність сонячного випромінювання;

кількість споживаної енергії;

вартість і технічні параметри обладнання;

наявність гарантій.

Важливо, що розмір так званого "зеленого тарифу" варіюється залежно від місця монтажу — електростанції на дахах, фасадах або на землі приносять різний прибуток.

На чому заснований розрахунок окупності сонячних панелей?

Зауважимо, що окупність — важливий критерій саме для мережевих СЕС, які не накопичують енергію. Їхня робота є паралельною з централізованою мережею. Для автономних і гібридних електростанцій головним критерієм оцінки вважають не термін повернення коштів, а надійність і незалежність, які дають інвестиції в сонячні панелі.

Детальний розрахунок окупності базується на трьох факторах:

загальні витрати на встановлення СЕС;

чинний тариф на електрику;

кількість ресурсу, що виробляється станцією.

Зазвичай сонячні панелі окупаються за 3-5 років, але, якщо встановлено обладнання з мінімальною потужністю за невиправдано високої ціни, воно окупиться за 8-10 років.

Як заробляють у різних регіонах України на сонячних станціях?

Бізнес на сонячній енергії в Україні — це цілком реально. Купуючи сонячні батареї, розрахунок окупності проводять насамперед, а можливий прибуток рахують одразу ж після цього. Ставка "зеленого тарифу" в Україні прикріплена до курсу євро і становить 0,163 євро. Експерти стверджують, що заробити на СЕС можна в 2, а то й 3 рази більше, ніж склали інвестиції. Щоб забезпечити окупність сонячних панелей і почати отримувати прибуток, достатньо встановити модулі з потужністю 10 кВт. Залежно від того, скільки виробляє енергії обрана система, за рік буде вироблятися від 10 до 14 МВт електроенергії.

У сонячних регіонах України власники таких електростанцій заробляють до 5443 євро на рік. Ця цифра збережеться до 2025 року, а вже в наступні роки становитиме 4605 євро.

У північних областях дохід менший, але навіть там прибуток перевищить інвестиції вдвічі за умови 20-річної експлуатації обладнання. Наостанок зазначимо, що компанії, які поважають себе, пропонуючи сонячні панелі та їхнє встановлення, роблять точну калькуляцію вкладень, окупності та можливих доходів за умови правильної експлуатації.

Раніше ми писали, що студент зробив сонячну панель своїми руками. Сонячну панель можна зібрати самому, якщо є навички пайки, а також роботи з електроприладами, вважає інженер-аматор Роберт Сміт.