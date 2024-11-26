Студент сделал солнечную панель своими руками: вот, как ему это удалось (фото)

Солнечную панель можно собрать самому, если есть навыки пайки, а также работы с электроприборами, считает инженер-любитель Роберт Смит.

Американский студент Роберт Смит сам собрал солнечную панель мощностью 63 Вт и написал пошаговую инструкцию, которую оснастил фотографиями для иллюстрации процесса работы. Подробнее о проекте расскажет Фокус.

Шаг 1: Создание шаблона и сборка рамы солнечная панель

Первым делом Роберт сделать шаблон для солнечной панели. Он использовал кусок обычной фанеры, кусок перфорированного картона, разделители плитки и степлер.

"Я использовал разделители плитки, чтобы мои солнечные батареи были ровными. При помощи линейки я выровнял поверхность, чтобы проще было резать фанеру лобзиком, но обычная ручная пила тоже подойдет", — сообщил инженер-любитель.

Шаблон для солнечной батареи Фото: скрин

Затем он собирал раму по размеру шаблона из фанеры. "Я хотел убедиться, что внешняя рама не слишком высокая, чтобы не терять солнечный свет, поэтому я поместил куски фанеры поверх обработанной под давлением, прикрутил их и отшлифовал всю раму", — акцентировал Смит.

После шлифовки и очистки от лишней пыли он покрасил раму краской, защищающей поверхность от УФ-лучей и влаги.

Шаг 2: Сборка солнечных элементов

Далее парень начал работать над сборкой солнечных элементов: нижняя часть солнечного элемента — это положительная сторона, а верхняя часть — отрицательная. Он хотел соединить солнечные элементы последовательно, всего 36 штук, что дало бы ему мощность 63 Вт.

Солнечные элементы для панели Фото: скрин

"Я использовал проволоку, паяльник, шинный провод, чтобы соединить солнечные элементы. Шина была проложена так, чтобы создать один длинный ряд, однако, сложенный "змейкой". Затем я проверил напряжение", — написал Смит.

Шаг 3: Крепеж картона к шаблону

Далее, как только шаблон со всех сторон был покрыт 2-мя слоями краски, инженер прикрутил перфорированный картон к фанере, но предварительно поместил солнечные элементы на картон, чтобы понять, где нужно будет разместить винты, сделал отметки и вынул солнечные элементы обратно После этого картон был прикреплен к шаблону.

Перфорированный картон для крепежа солнечных элементов Фото: скрин

"Затем я просверлил 2 отверстия для вывода отрицательных и положительных соединений", — акцентировал изобретатель.

Шаг 4: Приклеивание солнечных элементов

Далее пришло время приклеить соединенные между собой солнечные элементы к перфорированной панели с помощью кремния. После этого Роберт припаял шинный провод, чтобы соединить 3 ряда солнечных элементов вместе.

Крепление солнечных элементов

Примечание от Роберта Смита: после того, как спаяна любая цепочка или сделано новое соединение, стоит проверить напряжение/ток. "Не стоит ждать, пока вы соедините все солнечные элементы/цепочки вместе", — советует инженер.

Шаг 5: Припаивание шины

Далее, после последовательного подключения всех 3 рядов солнечных элементов, Роберт подготовил провода диаметром 0.644 см (красный и черный) к пайке. К концам выводов от проводов он подключил несколько разъемов, чтобы сделать процесс припаивания к шине намного проще.

Солнечные элементы в раме

Чтобы придать внутренней части солнечной панели более красивый вид, Роберт использовал 2 полоски проволочной формовки и пропустил провода внутри них. После этого он вынес панель на солнце, чтобы проверить напряжение/и убедиться в получении 18 вольт и 3,5 ампер в разомкнутой цепи и коротком замыкании.

Шаг 6: Дополнительные детали

Также для самодельного фотоэлемента понадобятся контроллер заряда, аккумулятор глубокого цикла и инвертор. "Соединить их вместе довольно просто", — написал Смит.

Дополнительные детали для солнечной панели Фото: скрин

"Сначала я подключил соединения солнечной панели к контроллеру заряда, а со стороны соединения аккумулятора контроллера заряда я подключил его к аккумулятору глубокого цикла. От аккумулятора я подключил его к инвертору", — пояснил Смит.

Шаг 7: Покрытие солнечной панели оргстеклом

Для закрепления оргстекла нужно обеспечить равномерное давление по всей поверхности будущей солнечной панели. Для этого Роберт использовал набор наружных рамок из фанеры, установив их поверх оргстекла.

Крепление оргстекла при помощи рам Фото: скрин

"Сверлите оргстекло медленно, чтобы избежать растрескивания, и убедитесь, что у вас есть винты, предназначенные для обработанной под давлением древесины", — отметил инженер.

Шаг 8: Установка распределительной коробки

Далее изобретатель установил распределительную коробку на заднюю часть солнечной панели. "Распределительная коробка поставлялась с блокировочным диодом, который предотвращает обратный ток, когда вы подключаете солнечную панель к аккумулятору", — написал Роберт.

Распределительная коробка

"Большинство контроллеров заряда уже предотвращают обратный ток, но если контроллер заряда этого не делает, вам нужно будет установить блокирующий диод на солнечную панель. Лучше всего установить блокирующий диод снаружи панели на случай, если с ней что-то случится, чтобы вы могли легко заменить его", — посоветовал он.

При помощи кремния Смит скрепил края солнечной панели, а также распределительную коробку на задней стороне. Затем сделал окончательную проверку напряжения/тока и установил фотоэлемент на крыше своего дома.

Выводы

На проект парень потратил 400–500 долларов, включая покупку аккумулятора, контроллера заряда и аккумулятора глубокого цикла.

"Таким образом, я сэкономил, построив собственную солнечную систему, поскольку коммерческая солнечная панель обошлась бы дороже 400 долларов", — отметил Смит.

Самодельная солнечная панель

"Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, посетите форум GreenTechTown.com, и я, или другие участники, постараемся ответить на них", — пообещал Роберт Смит.

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