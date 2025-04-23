Путь к ЕС: сколько ветровых электростанций нужно Украине, чтобы присоединиться

Ветровая энергетика поможет Украине присоединиться к энергетической системе стран Европейского союза для развития.

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Эксперты общественной организации "Екодія" подсчитали, сколько энергии украинцам нужно для этого производить с помощью ветровых электростанций, передает издание Ukraine Business News.

Из-за обстрелов инфраструктуры Украине пришлось восстанавливать, а местами и перестраивать энергетическую сеть. Несмотря на все проблемы и потери, это дает уникальную возможность создать более эффективную, децентрализованную и экологически безопасную систему. По мнению экспертов ветровая энергетика поэтому становится одним из самых приоритетных направлений развития.

Евросоюз планирует к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников энергии до 42,5% в целом, а в производстве электроэнергии — до около 69%. Доля ветровых электростанций при этом должна вырасти до 35%. Поэтому Украине для успешной интеграции в энергосистему ЕС стоит к тому времени повысить долю генерации с помощью ветра по крайней мере до 20-25%.

Во время полномасштабной войны Украина потеряла до 80% имеющихся мощностей ВЭС, большинство из которых были расположены в южных регионах страны. Несмотря на боевые действия отрасль постепенно восстанавливается, например, компания "Ветряные парки Украины" в ближайшие годы имеет амбициозные планы построить на Закарпатье электростанции с генерацией до 1,5 ГВт.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в 2025 году в Украине планируют увеличить ветровую генерацию на 800 МВт. По его словам, представители западных стран были очень заинтересованы в ветровых электростанциях на форуме "ReBuild Ukraine Construction and Energy" в Варшаве.

Писали также, как ветровые электростанции производят энергию из воздуха. Сейчас такие технологии очень популярны во всем мире.