Шлях до ЄС: скільки вітрових електростанцій потрібно Україні, щоб приєднатися

Вітрова енергетика допоможе Україні доєднатися до енергетичної системи країн Європейського союзу для розвитку.

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Експерти громадської організації "Екодія" підрахували, скільки енергії українцям потрібно для цього виробляти за допомогою вітрових електростанцій, передає видання Ukraine Business News.

Через обстріли інфраструктури Україні довелося відновлювати, а місцями й перебудовувати енергетичну мережу. Попри всі негаразди та втрати, це дає унікальну можливість створити більш ефективну, децентралізовану та екологічно безпечнішу систему. На думку експертів вітрова енергетика через це стає одним з найпріоритетніших напрямів розвитку.

Євросоюз планує до 2030 року збільшити частку відновлювальних джерел енергії до 42,5% загалом, а у виробництві електроенергії – до близько 69%. Частка вітрових електростанцій при цьому має зрости до 35%. Тому Україні для успішної інтеграції в енергосистему ЄС варто до того часу підвищити частку генерації за допомогою вітру принаймні до 20-25%.

Під час повномасштабної війни Україна втратила до 80% наявних потужностей ВЕС, більшість з яких були розташовані у південних регіонах країни. Попри бойові дії галузь поступово відновлюється, наприклад, компанія "Вітряні парки України" найближчими роками має амбітні плани збудувати на Закарпатті електростанції з генерацією до 1,5 ГВт.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що у 2025 році в Україні планують збільшити вітрову генерацію на 800 МВт. За його словами, представники західних країн були дуже зацікавлені у вітрових електростанціях на форумі "ReBuild Ukraine Construction and Energy" у Варшаві.

Писали також, як вітрові електростанції виробляють енергію з повітря. Зараз такі технології дуже популярні у всьому світу.