Свет под угрозой: стоит ли готовиться к отключениям летом и сколько сейчас стоит техника для блэкаута

Еще до начала лета в сети распространяются тревожные прогнозы — украинцам снова могут грозить длительные отключения света, как это было в прошлом году, когда электроэнергию отключали на 8-12 часов ежедневно. Энергетики и эксперты объясняют, насколько реальны такие риски этой весной и летом, а синоптики рассказали, усилит ли погода проблемы в энергосистеме. Также известно, как изменились цены на технику для блэкаутов.

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Об этом пишет "Телеграф".

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк объяснил, что летом возможны ограничения электроэнергии из-за планового вывода блоков АЭС на техобслуживание. Часть энергоблоков останавливают для регламентных работ, другие постепенно вводят в работу. Из-за этого объем стабильной генерации снижается, что может повлиять на энергоснабжение.

"Летом, в вечернее время, если будет достаточно жарко и потребление наше в разы будет увеличиваться, мы, скорее всего, будем иметь определенный дефицит в энергосистеме", — сказал он.

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко сообщал, что даже без обстрелов со стороны России энергосистема Украины может столкнуться с трудностями. По его словам, сохраняются риски временных сбоев и роста количества аварийных отключений из-за внутренних проблем в энергетической сфере.

"Летом, когда жара будет приближаться, потребление будет расти. И у нас, к сожалению, могут быть локальные проблемы по территории Украины с определенными ограничениями", — добавил нардеп.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что летом 2025 года существует вероятность отключений электроэнергии — в случае повторения аномальной жары, подобной той, что фиксировалась в июне-июле предыдущих лет. По его словам, стабильная работа энергосистемы возможна только при умеренной температуре. Если же жаркая погода продержится несколько недель подряд, особенно при отметках выше +30°C, система может не выдержать пиковых нагрузок, и тогда отключения света могут длиться от двух до восьми часов. Он также отметил, что угроза возрастает, если совпадут несколько факторов: значительное повышение температуры, повреждение энергоинфраструктуры и потребность в экономии энергоресурсов, в частности газа.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предположил, что риск возвращения почасовых отключений электроэнергии наиболее вероятен в июле и августе.

Как изменились цены на генераторы в Украине

Согласно данным "Телеграфа", в 2025 году цены на генераторы в Украине претерпели изменения по сравнению с 2024 годом. В целом наблюдается тенденция к незначительному снижению или стабилизации цен, что может свидетельствовать о насыщении рынка или росте конкуренции среди производителей.

Какая будет погода летом

Высокая температура воздуха летом может стать одним из факторов, которые повлияют на стабильность энергосистемы Украины. По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климата Веры Балабух, средняя температура летом 2025 года, вероятно, будет на два градуса выше климатической нормы.

Самым жарким, как и обычно, ожидается июль. О достижении температуры свыше +40 °C говорить пока рано, однако в случае обострения погодных условий синоптики обещают своевременно предупредить о возможной опасности.

Известный украинский синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что вероятность аномально теплого лета в Украине в этом году составляет около 70-75%. По его словам, средние температуры могут превысить климатическую норму на 1-1,5 °C.

Однако это не означает, что жара будет держаться в течение всего лета. Например, июнь может оказаться относительно прохладным, тогда как июль и август — значительно теплее. Самые высокие температурные показатели, как правило, фиксируются в период с 15 июля по 15 августа — именно тогда обычно наступает пик летней жары.

Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что настоящая жара в Украине ожидается в середине июля. Погода будет жаркой и сухой, с возможными дождями в отдельных регионах. В конце месяца температура немного снизится, а осадки станут кратковременными.

Прогнозы энергетиков относительно возможных отключений света

В пресс-службе НЭК "Укрэнерго" заявили, что Украина имеет шансы избежать отключений электроэнергии этим летом, даже во время пиковых нагрузок в жаркие дни. В компании отметили, что ремонтные работы на основных энергогенерирующих объектах были тщательно спланированы, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии для всех потребителей даже в периоды максимальной нагрузки.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев пояснил, что в условиях высоких температур воздуха в Украине возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 2-3 часов в сутки. В то же время представители государственных электрокомпаний не предусматривают таких рисков и убеждены, что этим летом массовых отключений не будет.

Советник премьер-министра и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко не исключает возможности отключений электроэнергии для промышленных потребителей даже при отсутствии обстрелов со стороны России, сообщает Forbes. По его словам, сложные периоды могут наступить из-за жары с температурой около 35°C, что создаст риск ограничения энергопотребления в промышленном секторе.

Напомним, эксперт энергетического рынка Андриан Прокип сообщал, что лето может оказаться более сложным временем для украинцев, чем зима. На проблемы с энергосистемой накладываются новые — с газом, и они могут усилиться, ведь враг не прекращает обстрелы инфраструктуры.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что Россия за три года полномасштабного вторжения нанесла более 30 массированных комплексных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Общие убытки от атак составляют миллиарды долларов.