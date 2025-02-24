Более 30 атак на миллионы долларов: в Минэнергетики рассказали о потерях энергосистемы за 3 года

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в результате атак погибли или были ранены сотни энергетиков.

Related video

Россия за три года полномасштабного вторжения нанесла более 30 массированных комплексных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Общие убытки от атак составляют миллиарды долларов, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Каждая массированная атака энергетики — это сто — двести, а сейчас и триста различных средств поражений, которые одновременно летят по электрогенерации, подстанциям, линиям электропередачи, газовой инфраструктуре", — добавил он.

По словам руководителя ведомства, точечные обстрелы энергетики не утихают ежедневно. Россия атакует критические для работы атомных станций объекты и создает угрозу ядерной катастрофы. Герман Галущенко отметил, что ни одна энергосистема мира не имела таких вызовов, добавив, что ВС РФ оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшей в Европе атомной электростанцией — Запорожской АЭС.

"К сожалению, наш энергетический фронт также понес существенные потери — это сотни энергетиков, кто погиб или был ранен при выполнении работы во время обстрелов, а также тех, кто отдал свою жизнь, защищая страну в рядах ВСУ", — добавил министр энергетики.

В ночь на 24 февраля — третьей годовщины полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины — ВС РФ ударили управляемой авиабомбой по Харькову, а также атаковали Киев "шахедами". Вражеские дроны летели в направлении центра Киева. В столице в течение ночи несколько раз раздавались мощные взрывы.

Напомним, в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали, что за 3 года полномасштабной войны РФ против Украины было сбито 26 525 вражеских средств воздушного нападения. Это самолеты, вертолеты, ракеты и беспилотные летательные аппараты.