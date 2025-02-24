Понад 30 атак на мільйони доларів: в Міненергетики розповіли про втрати енергосистеми за 3 роки

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, внаслідок атак загинули або були поранені сотні енергетиків.

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Росія за три роки повномасштабного вторгнення нанесла понад 30 масованих комплексних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Загальні збитки від атак становлять мільярди доларів, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Кожна масована атака енергетики – це сто — двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі", — додав він.

За словами керівника відомства, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня. Росія атакує критичні для роботи атомних станцій об'єкти та створює загрозу ядерної катастрофи. Герман Галущенко зазначив, що жодна енергосистема світу не мала таких викликів, додавши, що ЗС РФ окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

"На жаль, наш енергетичний фронт також зазнав суттєвих втрат – це сотні енергетиків, хто загинув, чи був поранений при виконанні роботи під час обстрілів, а також тих, хто віддав своє життя, боронячи країну у лавах ЗСУ", — додав міністр енергетики.

У ніч на 24 лютого — третьої річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію України — ЗС РФ ударили керованою авіабомбою Харковом, а також атакували Київ "шахедами". Ворожі дрони летіли в напрямку центра Києва. У столиці протягом ночі кілька разів лунали потужні вибухи.

Нагадаємо, в пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України розповіли, що за 3 роки повномасштабної війни РФ проти України було збито 26 525 ворожих засобів повітряного нападу. Це літаки, гвинтокрили, ракети та безпілотні літальні апарати.