Світло під загрозою: чи варто готуватись до відключень влітку і скільки зараз коштує техніка для блекауту

Ще до початку літа в мережі ширяться тривожні прогнози - українцям знову можуть загрожувати тривалі відключення світла, як це було торік, коли електроенергію вимикали на 8–12 годин щодня. Енергетики та експерти пояснюють, наскільки реальними є такі ризики цієї весни та літа, а синоптики розповіли, чи погода посилить проблеми в енергосистемі. Також відомо, як змінилися ціни на техніку для блекаутів.

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Про це пише "Телеграф".

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк пояснив, що влітку можливі обмеження електроенергії через планове виведення блоків АЕС на техобслуговування. Частину енергоблоків зупиняють для регламентних робіт, інші поступово вводять у роботу. Через це обсяг стабільної генерації знижується, що може вплинути на енергопостачання.

"Влітку, у вечірній час, якщо буде досить жарко і споживання наше в рази збільшуватиметься, ми, швидше за все, матимемо певний дефіцит в енергосистемі", — сказав він.

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко повідомляв, що навіть без обстрілів з боку Росії енергосистема України може зіткнутися з труднощами. За його словами, зберігаються ризики тимчасових збоїв та зростання кількості аварійних відключень через внутрішні проблеми в енергетичній сфері.

"Влітку, коли спека наближатиметься, споживання зростатиме. І у нас, на жаль, можуть бути локальні проблеми по території України з певними обмеженнями", — додав нардеп.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що влітку 2025 року існує ймовірність відключень електроенергії — у разі повторення аномальної спеки, подібної до тієї, що фіксувалася в червні-липні попередніх років. За його словами, стабільна робота енергосистеми можлива лише за помірної температури. Якщо ж спекотна погода протримається кілька тижнів поспіль, особливо при позначках вище +30°C, система може не витримати пікових навантажень, і тоді відключення світла можуть тривати від двох до восьми годин. Він також наголосив, що загроза зростає, якщо співпадуть кілька факторів: значне підвищення температури, пошкодження енергоінфраструктури та потреба в економії енергоресурсів, зокрема газу.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко припустив, що ризик повернення погодинних відключень електроенергії найбільше ймовірний у липні та серпні.

Як змінились ціни на генератори в Україні

Згідно з даними "Телеграфу", у 2025 році ціни на генератори в Україні зазнали змін у порівнянні з 2024 роком. Загалом спостерігається тенденція до незначного зниження або стабілізації цін, що може свідчити про насичення ринку або зростання конкуренції серед виробників.

Яка буде погода влітку

Висока температура повітря влітку може стати одним із чинників, що вплинуть на стабільність енергосистеми України. За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та клімату Віри Балабух, середня температура влітку 2025 року, ймовірно, буде на два градуси вищою за кліматичну норму.

Найспекотнішим, як і зазвичай, очікується липень. Щодо досягнення температури понад +40 °C говорити поки що зарано, однак у разі загострення погодних умов синоптики обіцяють своєчасно попередити про можливу небезпеку.

Відомий український синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що ймовірність аномально теплого літа в Україні цього року становить близько 70–75%. За його словами, середні температури можуть перевищити кліматичну норму на 1–1,5 °C.

Проте це не означає, що спека триматиметься протягом усього літа. Наприклад, червень може виявитися відносно прохолодним, тоді як липень і серпень — значно теплішими. Найвищі температурні показники, як правило, фіксуються в період із 15 липня по 15 серпня — саме тоді зазвичай настає пік літньої спеки.

Народний синоптик Володимир Деркач повідомив, що справжня спека в Україні очікується в середині липня. Погода буде спекотною й сухою, з можливими дощами в окремих регіонах. Наприкінці місяця температура трохи знизиться, а опади стануть короткочасними.

Прогнози енергетиків щодо можливих відключень світла

У пресслужбі НЕК "Укренерго" заявили, що Україна має шанси уникнути відключень електроенергії цього літа, навіть під час пікових навантажень у спекотні дні. У компанії наголосили, що ремонтні роботи на основних енергогенеруючих об’єктах були ретельно сплановані, щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії для всіх споживачів навіть у періоди максимального навантаження.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв пояснив, що за умов високих температур повітря в Україні можливі відключення електроенергії тривалістю до 2-3 годин на добу. Водночас представники державних електрокомпаній не передбачають таких ризиків і переконані, що цього літа масових відключень не буде.

Радник прем’єр-міністра та член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко не виключає можливості відключень електроенергії для промислових споживачів навіть за відсутності обстрілів з боку Росії, повідомляє Forbes. За його словами, складні періоди можуть настати через спеку з температурою близько 35°C, що створить ризик обмеження енергоспоживання в промисловому секторі.

Нагадаємо, експерт енергетичного ринку Андріан Прокіп повідомляв, що літо може виявитися складнішим часом для українців, ніж зима. На проблеми з енергосистемою накладаються нові — з газом, і вони можуть посилитися, адже ворог не припиняє обстріли інфраструктури.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що Росія за три роки повномасштабного вторгнення завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Загальні збитки від атак становлять мільярди доларів.