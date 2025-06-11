Чи будуть відключення світла влітку в Україні: яка ситуація в енергосистемі

Енергосистема України наразі перебуває під повним контролем, що дає змогу прогнозувати стабільне проходження літнього періоду без дефіциту електроенергії. Єдиною загрозою залишаються можливі обстріли енергооб'єктів.

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Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, пише "Інтерфакс-Україна".

"Мене часто запитують, як буде з електрикою влітку. Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту комерційне. Ми також експортуємо електроенергію", — заявив Брехт.

Він зазначив, що єдиним чинником, який може вплинути на стабільність системи, є можливі пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів: "Якщо винести за дужки питання, будуть обстріли чи ні, то в мене немає сумнівів, що ми нормально пройдемо літній, осінній періоди, а також вчасно та якісно підготуємося до зими".

У коментарі журналістам він додав: "Якщо не стрілятимуть, то відключень світла влітку не буде".

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, унаслідок російської атаки 6 червня частина Тернополя та Києва залишилися без світла. Удари показали, що українська енергетика все ще вразлива. Міністр енергетики Герман Галущенко прогнозував, що Україна 2025 року збільшить генерацію вітрових електростанцій на 800 МВт. Експерт з енергетики та енергоефективності Вадим Демченко розповів Фокусу, як це допоможе.

Фокус також писав 4 червня, що нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк пояснив, що влітку можливі обмеження електроенергії через планове виведення блоків АЕС на техобслуговування. Частину енергоблоків зупиняють для регламентних робіт, інші поступово вводять у роботу. Через це обсяг стабільної генерації знижується, що може вплинути на енергопостачання.