РФ відновила удари по енергетиці: Галущенко відповів, чи будуть відключення світла (відео)

Голова Міненерго Герман Галущенко підтвердив, що росіяни знову націлилися на енергетичні об’єкти. Однак Україна готувала запаси та проводила невпинні ремонти, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону.

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Нині енергосистема працює в стабільному режимі, і це відчувають споживачі. Про це міністр енергетики розповів під час виступу у Верховній Раді 20 червня, який транслював у соцмережах нардеп Олексій Гончаренко.

Виступ міністра енергетики — з 11:07

"Але, безумовно, ситуація складна. Перш за все це є наслідком дійсно безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися протягом минулого року і цього року. На жаль, зараз атаки відновилися. І масштабні атаки були на минулому тижні, і щоденні атаки на відповідні обладнання в різних містах, особливо в тих прифронтових регіонах", — підкреслив чиновник.

Він пояснив, що Україна закуповує газ, враховуючи можливість збільшення його витрат для генерації електроенергії. Окрім того, країна буде забезпечена необхідною кількістю вугілля для наступного опалювального сезону.

"Так само ми на сьогодні маємо необхідні резерви й ресурси ядерного палива для того, щоб спокійно пройти наступний опалювальний сезон", — зауважив Галущенко.

Він пояснив, що ключове навантаження буде на атомній генерації, яка в пікові години генерувала до 60% усієї електроенергії. Однак ремонти АЕС спланували так, щоб взимку усі дев'ять блоків на підконтрольній території України повністю працювали.

Ворог суттєво атакував і теплову генерацію, але ремонтна кампанія триває цілодобово. З 10 гВт пошкоджених або знищених потужностей вдалося відновити за рік приблизно 6 гВт. Зазнала втрат через масовані удари й гідроенергетика, але до опалювального сезону її обіцяють вивести "на максимальну можливу потужність".

Міністр запевнив, що станом на сьогодні ризиків щодо запровадження відключень світла немає.

"Зрозуміло, що відновлення масованих ударів (…) може вплинути на роботу генерації й передачі, і розподілу електроенергії", — зауважив водночас він.

Галущенко повідомив, що за 2024 рік енергетика зазнала 33 удари. Він наголосив, що йдеться про тисячу ракет і десятки тисяч БПЛА.

Нагадаємо, вранці 11 червня зникло світло у Миколаївській і частково Херсонській областях. На Херсонщині перед цим повідомлялося про вибухи, але на Миколаївщині аварійне відключення не було пов’язане з ворожими атаками.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт 11 червня повідомляв, що ситуація в енергосистемі — "абсолютно контрольована і нормальна". З його слів, за умови відсутності атак ЗС РФ відключень світла не буде.