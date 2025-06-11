У Миколаївській та Херсонській областях зникло світло: в чому причина

В Миколаївській і частково в Херсонській областях вранці 11 червня зафіксовано відключення світла. Аварійні служби працюють над відновленням електропостачання.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на обленерго.

"Електроенергії немає у двох областях — Миколаївській та частково Херсонській. Очікують на включення", — повідомляють журналісти.

Відключення світла в Херсоні: що відомо

Кореспонденти "Суспільного" повідомляли про зникнення електропостачання в середмісті Херсона близько 10 ранку. Після цього журналісти писали про вибухи в місті та перебої з електропостачанням у Дніпровському та Центральному районах. О 10:33 у деяких районах обласного центру світло почало поступово повертатися.

Херсонська міська військова адміністрація о 8:38 попереджала жителів міста про пошкодження контактної мережі на тролейбусному маршруті внаслідок обстрілу росіянами Корабельного району. Об 11:15 рух електротранспорту після відключень електроенергії було відновлено.

Відключення світла на Миколаївщині не пов'язані з ударами РФ

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім пояснив, що відключення електроенергії в області не пов'язані з ворожими обстрілами та світло скоро повернеться до споживачів.

"Аварійне відключення! Не повʼязане з атаками р*сні. Згодом дам деталі", — пообіцяв Кім.

В Миколаївській області відключення світла не пов'язне з атаками росіян Фото: скриншот

Видання "МикВісті" з посиланням на місцевих жителів писало, що світло зникло близько 10-ї години ранку по всіх районах обласного центру, а пізніше про відключення електроенергії повідомили й жителі області. За інформацією журналістів, станом на 10:25 світло почало повертатися.

В національній енергетичній компанії "Укренерго" станом на 9:30 11 червня повідомляли про зростання споживання електроенергії в Україні та просили українців користуватися потужними електроприладами у денний час: з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо, ЗМІ 4 червня з посиланням на експертів і енергетиків з'ясовували, чи варто готуватись до відключень влітку та скільки наразі коштує техніка, яка може бути корисною у випадку блекаутів.

З вечора 2 червня на окупованих територіях трапився масовий блекаут. Гауляйтери на Запоріжжі та в окупованій частині Херсонської області повідомляли про нібито удари по електропідстанціях.