Відключення світла у боржників: в YASNO прокоментували "сенсацію", поширену в ЗМІ

В Україні ще понад рік тому було скасовано мораторій на відключення боржників, тож новина, яку 2 квітня поширили в ЗМІ, застаріла.

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Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

"Кожні кілька місяців у медіа стається "сенсаційне відкриття" — за борги за комуналку можуть відключати. Пояснюю. Мораторій на відключення злісних боржників скасовано ще 15 місяців тому — з 1 січня 2024 року. Це був вимушений крок держави, аби не допустити зловживань. Новині, яку сьогодні розносять телеграм-канали — десь 15 місяців", — повідомив він.

Сергій Коваленко зауважив, що постачальник не вирішує, відключати когось чи ні, оскільки ці критерії визначені правилами ринку електроенергії. Також він зауважив, що постачальник ніколи не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача, бо він втрачає клієнта і оплату за надані послуги.

"Відключення відбуваються лише і виключно тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг. Щоб оплатити борг за електроенергію, у нас існує купа каналів. Якщо для оплати у людини немає коштів, є можливість укласти графік погашення заборгованості", — написав Коваленко.

Він проінформував, що на сьогодні компанія має майже 1,5 млрд грн боргу перед YASNO.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що станом на 1 січня 2024 року протермінована заборгованість жителів Києва та Дніпропетровської області, яким постачають електроенергію компанії під брендом YASNO, складає 1,3 млрд грн.