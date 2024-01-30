Боржники без світла. Кому в Україні невдовзі загрожує відключення електроенергії

Щоб і надалі в оселі було світло, українцям доведеться повністю розрахуватись за послугу енергопостачання. Перші відключення електрики в Україні вже розпочалися 29 січня — постачальники кажуть, що не мають інших важелів впливу на злісних боржників.

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Станом на 1 січня 2024 року протермінована заборгованість жителів Києва та Дніпропетровської області, яким постачають електроенергію компанії під брендом YASNO, складає 1,3 млрд грн. Лише у Києві за електроенергію заборгували мільйон людей, близько 40% мешканців столиці не сплачують рахунки за електроенергію вчасно. З початку війни у країні діяв мораторій на штрафи та відключення боржників, проте в умовах астрономічних боргів за комуналку від мораторію вирішили відмовитися на законодавчому рівні. Що очікує на боржників, чи можна відстояти своє право на світло у суді, кого відключатимуть від електрики у першу чергу та чи є категорії громадян, яким нічого не загрожує навіть з боргами? Відповіді на ці запитання — у матеріалі Фокусу.

Час настав: як відключатимуть побутових споживачів та на підставі чого

Минулого тижня в ДТЕК пояснили, як відключатимуть побутових споживачів, наголосивши, що головна мета компанії — не відключення, а інформування про борг з подальшим отриманням оплати. Зокрема, в компанії зазначили, що боржники отримають паперові листи з повідомленням щодо наявності боргу та необхідності його сплати.

Відключення може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів після отримання попередження від електропостачальника

В YASNO додали, що намагатимуться достукатися до клієнтів усіма можливими способами.

"Усі клієнти, які мають актуальні контактні дані у застосунку або особистому кабінеті, отримують сповіщення, зокрема, про наявність боргу, в смс та вайбер, — зазначили в компанії у коментарі Фокусу. — Згідно з правилами, відключення може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів після отримання попередження від електропостачальника. Також окремо попередження має надсилати відповідний оператор системи розподілу, після отримання якого має пройти не менше 5 робочих днів до дати знеструмлення. Потрібно враховувати, що кошти у банківській системі можуть зараховуватися протягом 3-х днів, тому, аби уникнути відключення, важливо якомога раніше погасити заборгованість після отримання попередження".

Боржників почали відключати від електрики з 29 січня Фото: Flickr

Юристи кажуть, що все цілком законно, адже мораторій на відключення та штрафи вже перестав діяти.

"Так званий мораторій на пеню, штрафи та припинення постачання житлово-комунальних послуг було введено постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. №206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану", — пояснила у коментарі Фокусу адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова. — Зокрема, було встановлено, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні для споживачів заборонено нарахування та стягнення неустойки, інфляційних нарахувань, процентів, штрафів, нарахованих за заборгованість за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги. Також заборонялось припинення/зупинення надання житлового – комунальних послуг та стягнення заборгованості, утвореної після 24.02.2022. Але внаслідок зростання боргів за комунальні послуги постановою Кабміну від 29.12.2023 № 1405 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг" до законодавства було внесено зміни. Так званий мораторій тепер діє виключно для споживачів, які перебувають на окупованих територіях, населених пунктів, де ведуться активні бойові дії чи де такі дії можуть вестись".

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Також, продовжує юрист, для тих осіб, у яких немає лічильників, за умови, якщо такі особи не користуються своїм житловим приміщенням та, відповідно, комунальними послугами, передбачена можливість зупинення нарахування витрат за житлово-комунальні послуги. Необхідна умова — документальне підтвердження відсутності споживачів у приміщенні терміном понад 30 днів. У такому випадку нарахування оплати за послуги припиняється.

Мінімальна сума боргу для відключення: законодавчо не визначена, але є нюанс

Питання номер один — за яку суму боргу відключатимуть від електрики. Адже є велика різниця, заборгувала людина 500 грн чи десятки тисяч.

На думку експерта з питань енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріана Прокопа, компанії-постачальники електрики звертатимуть увагу на суму боргу. "Відключатимуть тих споживачів, у кого борг старше двох місяців та перевищує 3 тис. гривень", — написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

Законодавством мінімальна сума боргу для відключення боржників не визначена, тож відключити електрику можуть за мінімальний борг Фото: Відкриті джерела

Водночас Олена Воронкова зазначила, що на законодавчому рівні закріпленого мінімального розміру суми боргу, за який будуть відключати комунальні послуги, не передбачено. "За загальними нормами, оплата послуг здійснюється не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інший порядок та строки не визначені договором. Жодного обмеження по сумі такого боргу не передбачено, були випадки, коли до суду постачальник звертався з вимогою про стягнення зі споживача і 1 000 грн, і 10 000 грн. Тож сказати, яка сума боргу стане критичною саме для певного домоволодіння, наперед неможливо", — наголосила юристка.

В YASNO погоджуються з тим, що законодавством мінімальна сума боргу для відключення боржників не визначена. Але кажуть, що перші відключення будуть застосовані до клієнтів, які мають найбільший термін та суму заборгованості.

За словами юристів, сказати, яка сума боргу стане критичною для певного домоволодіння, наперед неможливо

Можна оскаржити в суді, але не все так просто

Зараз чимало людей не живуть у своїх квартирах місяцями і навіть роками. Хтось поїхав в інше місто, а хтось взагалі за кордон. Як діяти у випадку, коли навіть за таких обставин надходять нові рахунки?

"Для таких осіб все ще діє можливість зупинити нарахування боргу за користування житлово-комунальними послугами. Потрібно звернутись до постачальника з відповідною заявою та документальним підтвердженням відсутності користувачів у приміщенні. У такий спосіб споживачі зможуть себе убезпечити від нових нарахувань, хоча питання з платежами за минулий період це, швидше за все, не вирішить", — зазначила Олена Воронкова.

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Тому тим, хто має на меті найближчим часом виїжджати за кордон, експертка радить вже зараз повідомити про це постачальника, а за місяць після виїзду через електронні сервіси уточнити, чи постачальник врахував цю інформацію. Словом, діяти за принципом "довіряй, але перевіряй".

Якщо лічильники не встановлено, ймовірність скасування виставлених рахунків дуже мала

"У випадку, якщо ситуація вже склалась так, що особам нараховано борги, а такі особи перебували за межами країни у період, коли такі борги були нараховані, треба звернутися до юристів, — радить Воронкова. — Детальний аналіз ситуації покаже, чи можна саме у цьому випадку, з цим постачальником щось вирішити на користь споживача. Але тут потрібно розрізняти ситуацію, коли у людини є лічильники і невідомо звідки з‘являється сума боргу, а вона послугами не користувалась, та коли лічильники не встановлено. За останньої ситуації ймовірність скасування виставлених рахунків дуже мала".

Серед фізичних осіб немає категорій, які не ризикують бути відключеними від електропостачання за наявності боргів Фото: Getty Images

Залишається ще позов до суду. "Як і будь-яке право споживача, право на отримання належного обслуговування у сфері комунальних послуг дійсно можна відстояти в суді. Але на практиці це не просто. Наскільки я бачу з практики, дуже обмежена кількість моїх колег готова поглиблюватись у нюанси нарахування боргів по комунальним платежам. Так, якщо це стосується скасування судового наказу, то це справа цілком посильна і без детального вивчення порядку та умов нарахування боргів. Але якщо казати про коректність чи некоректність обчислень постачальником, необхідність розбиратись з обсягами поставленої та спожитої електроенергії, то тут вже все не так просто", — зазначила фахівчиня.

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Винятків немає: на "мирних територіях" відключити можуть кожного

Постановою №1405 від 29.12.2023, про яку йшлося вище, уряд зняв мораторій на відключення побутових споживачів, які мають заборгованість та проживають на неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії.

Юристи також наголошують, що постачальник не має права відключати за несплату боргів споживачів з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ, відповідно до переліку, затвердженому наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій, на підтвердження цього факту мають бути відповідні документи.

Якщо майно було пошкоджене внаслідок війни, то про це потрібно повідомити постачальника послуг, кажуть експерти Фото: ДСНС України

Якщо людина проживає на території, яка не окупована та на ній не ведуться активні бойові дії, відключити можуть і пенсіонерів, і багатодітних, і всіх інших — пільг на цей рахунок не передбачено.

"Серед фізичних осіб немає категорій, які не ризикують бути відключеними від електропостачання за наявності боргів, — підсумувала Олена Воронкова. — Не можуть бути відключені навіть за наявності боргу лише об‘єкти критичної інфраструктури або ті, щодо яких є окреме розпорядження військової адміністрації".