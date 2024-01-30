Должники без света. Кому в Украине грозит отключение электроэнергии

Чтобы и в дальнейшем в доме был свет, украинцам придется полностью рассчитаться за услуги энергоснабжения. Первые отключения электричества в Украине начались 29 января — поставщики говорят, что других рычагов воздействия на злостных должников нет.

Related video

По состоянию на 1 января 2024 года просроченная задолженность жителей Киева и Днепропетровской области, которым поставляют электроэнергию компании под брендом YASNO, составляет 1,3 млрд грн. Только в Киеве за электроэнергию задолжали миллион человек, около 40% жителей столицы не оплачивают счета за электроэнергию вовремя. С начала войны в стране действовал мораторий на штрафы и отключение должников, однако в условиях астрономических долгов за коммуналку от моратория решили отказаться на законодательном уровне. Что ожидает должников, можно ли отстоять свое право на свет в суде, кого будут отключать от электричества в первую очередь и есть ли категории граждан, которым ничего не грозит даже с долгами? Ответы на эти вопросы — в материале Фокуса.

Время пришло: как будут отключать бытовых потребителей и на основании чего

На прошлой неделе в ДТЭК объяснили, как будут отключать бытовых потребителей, отметив, что главная цель компании — не отключение, а информирование о долге с последующим получением оплаты. В частности, в компании отметили, что должники получат бумажные письма с сообщением о наличии долга и необходимости его уплаты.

Отключение может произойти не ранее, чем через 10 рабочих дней после получения предупреждения от электропоставщика

В YASNO добавили, что будут пытаться достучаться до клиентов всеми возможными способами.

"Все клиенты, которые имеют актуальные контактные данные в приложении или личном кабинете, получают оповещения, в частности, о наличии долга, в смс и вайбер, — отметили в компании в комментарии Фокусу, — Согласно правилам, отключение может произойти не ранее, чем через 10 рабочих дней после получения предупреждения от электропоставщика. Также отдельно предупреждение должен присылать соответствующий оператор системы распределения, после получения которого должно пройти не менее 5 рабочих дней до даты обесточивания. Нужно учитывать, что средства в банковской системе могут зачисляться в течение 3-х дней, поэтому, чтобы избежать отключения, важно как можно раньше погасить задолженность после получения предупреждения".

Должников начали отключать от электричества с 29 января Фото: Flickr

Юристы говорят, что все вполне законно, ведь мораторий на отключение и штрафы уже перестал действовать.

"Так называемый мораторий на пеню, штрафы и прекращение поставок жилищно-коммунальных услуг был введен постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2022 №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения", — пояснила в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. — В частности, было установлено, что до прекращения или отмены военного положения в Украине для потребителей запрещено начисление и взыскание неустойки, инфляционных начислений, процентов, штрафов, начисленных за задолженность за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги. Также запрещалось прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг и взыскание задолженности, образованной после 24.02.2022. Но в результате роста долгов за коммунальные услуги постановлением Кабмина от 29.12.2023 № 1405 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно оплаты жилищно-коммунальных услуг" в законодательство были внесены изменения. Так называемый мораторий теперь действует исключительно для потребителей, находящихся на оккупированных территориях и в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия или где такие действия могут вестись".

Важно

В Киеве миллион людей задолжали за электроэнергию

Также, продолжает юрист, для тех лиц, у которых нет счетчиков, при условии, если такие лица не пользуются своим жилым помещением и, соответственно, коммунальными услугами, предусмотрена возможность приостановления начисления расходов за жилищно-коммунальные услуги. Необходимое условие — документальное подтверждение отсутствия потребителей в помещении сроком более 30 дней. В таком случае начисление оплаты за услуги прекращается.

Минимальная сумма долга для отключения: законодательно не определена, но есть нюанс

Вопрос номер один — за какую сумму долга будут отключать от электричества. Ведь есть большая разница, задолжал человек 500 грн или десятки тысяч.

По мнению эксперта по вопросам энергетики "Украинского института будущего" Андриана Прокопа, компании-поставщики электричества будут обращать внимание на сумму долга .

"Будут отключать тех потребителей, у кого долг старше двух месяцев и превышает 3 тыс. гривен", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Законодательством минимальная сумма долга для отключения должников не определена, поэтому отключить электричество могут за минимальный долг Фото: Открытые источники

В то же время Елена Воронкова отметила, что на законодательном уровне закрепленного минимального размера суммы долга, за который будут отключать коммунальные услуги, не предусмотрено. "По общим нормам, оплата услуг осуществляется не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным периодом, если иной порядок и сроки не определены договором. Никакого ограничения по сумме такого долга не предусмотрено, были случаи, когда в суд поставщик обращался с требованием о взыскании с потребителя и 1000 грн, и 10000 грн. Поэтому сказать, какая сумма долга станет критической именно для данного домовладения, заранее невозможно", — отметила юрист.

В YASNO соглашаются с тем, что законодательством минимальная сумма долга для отключения должников не определена. Но говорят, что первые отключения будут применены к клиентам, которые имеют наибольший срок и сумму задолженности.

По словам юристов, сказать, какая сумма долга станет критической именно для данного домовладения, заранее невозможно

Можно обжаловать в суде, но не все так просто

Сейчас многие люди не живут в своих квартирах месяцами и даже годами. Кто-то уехал в другой город, а кто-то вообще за границу. Как действовать в случае, когда даже при таких обстоятельствах поступают новые счета?

"Для таких лиц все еще действует возможность остановить начисление долга за пользование жилищно-коммунальными услугами. Нужно обратиться к поставщику с соответствующим заявлением и документальным подтверждением отсутствия пользователей в помещении. Таким образом потребители смогут себя обезопасить от новых начислений, хотя вопрос с платежами за прошлый период это, скорее всего, не решит", — отметила Елена Воронкова.

Важно

Тариф на электроэнергию в Украине: сколько будет стоить свет с 1 февраля

Поэтому тем, кто намерен в ближайшее время выезжать за границу, эксперт советует уже сейчас сообщить об этом поставщику, а через месяц после выезда через электронные сервисы уточнить, учел ли поставщик эту информацию. Словом, действовать по принципу "доверяй, но проверяй".

Если счетчики не установлены, вероятность отмены выставленных счетов очень мала

"В случае, если ситуация уже сложилась так, что лицам начислены долги, а такие лица находились за пределами страны в период, когда такие долги были начислены, надо обратиться к юристам, — советует Воронкова, — Детальный анализ ситуации покажет, можно ли именно в этом случае, с этим поставщиком что-то решить в пользу потребителя. Но здесь нужно различать ситуацию, когда у человека есть счетчики и неизвестно откуда появляется сумма долга, а он услугами не пользовался, и когда счетчики не установлены. В последней ситуации вероятность отмены выставленных счетов очень мала".

Среди физических лиц нет категорий, которые не рискуют быть отключенными от электроснабжения при наличии долгов Фото: Getty Images

Остается еще иск в суд. "Как и любое право потребителя, право на получение надлежащего обслуживания в сфере коммунальных услуг действительно можно отстоять в суде. Но на практике это не просто. Насколько я вижу из практики, очень ограниченное количество моих коллег готово углубляться в нюансы начисления долгов по коммунальным платежам. Да, если это касается отмены судебного приказа, то это дело вполне посильное и без детального изучения порядка и условий начисления долгов. Но если говорить о корректности или некорректности вычислений поставщиком, необходимости разбираться с объемами поставленной и потребленной электроэнергии, то здесь уже все не так просто", — отметила специалист.

Важно

В Украине вернули отключения за неуплату коммунальных услуг: как узнать, в зоне риска или нет (видео)

Исключений нет: на "мирных территориях" отключить могут каждого

Постановлением №1405 от 29.12.2023, о котором говорилось выше, правительство сняло мораторий на отключение бытовых потребителей, имеющих задолженность и проживающих на неоккупированных территориях и территориях, на которых не ведутся активные боевые действия.

Юристы также отмечают, что поставщик не имеет права отключать за неуплату долгов потребителей с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий, должно быть документальное подтверждение этого факта.

Если имущество было повреждено в результате войны, то об этом нужно сообщить поставщику услуг, говорят эксперты Фото: ДСНС України

Если человек проживает на территории, которая не оккупирована и на ней не ведутся активные боевые действия, отключить могут и пенсионеров, и многодетных, и всех остальных — льгот на этот счет не предусмотрено.

"Среди физических лиц нет категорий, которые не рискуют быть отключенными от электроснабжения при наличии долгов, — подытожила Елена Воронкова, — Не могут быть отключены даже при наличии долга только объекты критической инфраструктуры или те, по которым есть отдельное распоряжение военной администрации".