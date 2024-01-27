В Киеве миллион людей задолжали за электроэнергию

К началу зимы 140 тыс. киевских семей задолжали за три месяца и более. Большинство из них с невысоким месячным потреблением.

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Около миллиона киевлян остаются должниками за электроэнергию по состоянию на начало 2024 года. Об этом пишет ZN.UA.

Примерно 40% жителей Киева не оплачивают счета за электроэнергию вовремя. Издание называет это "сомнительной поддержкой" энергетиков в такие трудные времена.

Как известно, к началу зимы 140 тыс. киевских семей задолжали за три месяца и более.

"Большинство с совсем невысоким месячным потреблением — менее 250 кВт-ч, которые, вероятно, не проживают постоянно, то есть есть шанс, что вернутся и оплатят", — отмечает журналист издания.

В частности, есть группа риска в 19 тыс. должников. Они используют около 250-500 кВт-ч в месяц и не платят за это. Впрочем, существуют и около 7 тыс. семей, которые потребляют от 500 кВт-ч в месяц.

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По словам Игоря Маскалевича, из-за такой ситуации задолженность распределяется неравномерно: на начало года 28 тыс. абонентов (2,2% от столичных должников) создали 43% общей задолженности.

Отметим, что, несмотря на отсутствие массовых блэкаутов зимой 2023-24, энергетики все равно призывают экономить электроэнергию и вовремя оплачивать за нее счета.

Напомним, из-за какой суммы долга можно остаться без электроэнергии.

Также Фокус писал об увеличении тарифов на коммунальные услуги с 1 февраля 2024 года.