У Києві мільйон людей заборгували за електроенергію

До початку зими 140 тис. київських сімей заборгували за три місяці та більше. Більшість з них з невисоким місячним споживанням.

Related video

Близько мільйона киян залишаються боржниками за електроенергію станом на початок 2024 року. Про це пише ZN.UA.

Приблизно 40% мешканців Києва не сплачують рахунки за електроенергію вчасно. Видання називає це "сумнівною підтримкою" енергетиків у такі важкі часи.

Як відомо, до початку зими 140 тис. київських сімей заборгували за три місяці та більше.

"Більшість із зовсім невисоким місячним споживанням — менше 250 кВт·год, які, ймовірно, не проживають постійно, тобто є шанс, що повернуться і оплатять", — зазначає журналіст видання.

Зокрема, є група ризику в 19 тис. боржників. Вони використовують близько 250–500 кВт·год на місяць і не платять за це. Втім, існують і близько 7 тис. сімей, які споживають від 500 кВт·год на місяць.

Важливо

Борги за комуналку: в ДТЕК пояснили, як відключатимуть побутових споживачів

За словами Ігоря Маскалевича, через таку ситуацію розподіляється заборгованість нерівномірно: на початок року 28 тис. абонентів (2,2% від столичних боржників) створили 43% загальної заборгованості.

Зазначимо, що, попри відсутність масових блекаутів взимку 2023-24, енергетики все одно закликають економити електроенергію та вчасно сплачувати за неї рахунки.

Нагадаємо, через яку суму боргу можна залишитися без електроенергії.

Також Фокус писав про збільшення тарифів на комунальні послуги з 1 лютого 2024 року.