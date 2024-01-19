Вимкнення світла боржникам: через яку суму можна залишитися без електроенергії

За словами експерта з питань енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріана Прокіпа, компанії-постачальники електроенергії звертатимуть увагу не тільки на суму боргу, а й на те, як довго споживач не сплачував рахунки.

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Заборгованість за поставлену електроенергію не стане причиною для того, щоб відключити світло українцям, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією росіян. Про це на свій сторінці в соціальній мережі Facebook написав експерт з питань енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп.

Скільки потрібно заборгувати, щоб відключили світло: відповідь експерта

За його словами, без електрики залишаться ті споживачі, у яких сума боргу перевищує 3 тисячі гривень, і хто не платить більше двох місяців.

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"Відключення за борги не застосовуватимуться до споживачів, у яких постраждало житло внаслідок обстрілів або бойових дій", — підкреслив він.

Борги за комуналку: як дізнатися про заборгованість

Таку інформацію можуть підказати в житлово-експлуатаційній компанії (ЖЕКу) або в Об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Щоб дізнатися про борги, потрібно повідомити ПІБ платника та адресу проживання.

Також інформацію про заборгованість надають у відділеннях "Укрпошти". Для цього теж потрібно повідомити ПІБ, надати номер особового рахунку споживача або адресу. На пошті можна ж і одразу оплатити всі комунальні послуги.

Крім того, у банків теж є доступ до перевірок заборгованості. Співробітнику фінансової установи потрібно тільки повідомити номер особового рахунку. У банках теж можна оплачувати комуналку.

А ще в кожного постачальника комунальних послуг є свій сайт, і споживач може створювати на ньому особистий кабінет. Тоді інформація про всі оплати відстежується автоматично. Під час реєстрації особистого кабінету потрібно вказати:

ПІБ;

адреса;

особовий рахунок;

суму останнього платежу;

свою електронну пошту.

Нагадаємо, директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко днями сказав, що українці заборгували за комунальні послуги не дуже велику суму, хоча ЗМІ стверджують протилежне. При цьому найбільші — у жителів Печерського та Оболонського районів Києва.

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Також нагадаємо, за словами компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергія Коваленка, перші відключення світла через борги почнуться 29 січня.

Глава НЕК "Укренерго" Юрій Бойко 18 січня заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українці накопичили заборгованість за електроенергію в розмірі 15 мільярдів гривень.