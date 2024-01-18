"Якщо заробляєте від 20 тисяч": у "Слузі народу" запропонували ввести податок на розкіш (відео)

Попри війну в Україну продовжують завозити дорогу техніку та автомобілі, каже Роксолана Підласа. Запровадження додаткових податків допомогло б наповнити державний бюджет для проведення додаткової мобілізації.

Related video

В Україні можуть провести додаткову мобілізацію, однак для цього необхідні додаткові кошти в розмірі 300 мільярдів гривень. Про це в ефірі телемарафону заявила народна депутатка від партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, в цю суму входить не тільки мобілізаційний процес, а й харчування бійців, побутові витрати, екіпірування, зброя, підготовка тощо. Вирішення цього питання може виявитися складним через низку причин.

"На жаль, зараз цього ресурсу в нашому бюджеті немає, тому що всі наші доходи, внутрішні доходи, податки, митниця, розміщення облігацій внутрішньої державної позики, доходи від приватизації тощо, ми спрямовуємо на потреби оборони в повному обсязі. Тільки ті податкові надходження, які заходять до місцевих бюджетів, не спрямовуються на потреби оборони", — заявила Роксолана Підласа.

У Кабінеті міністрів і Верховній Раді продовжують обговорювати варіанти того, де можна взяти фінансування мобілізації. Наприклад, продовжує нардепка, можна говорити як про перенаправлення грошей із місцевих бюджетів до державного, так і про підвищення податків.

Двома бюджетоутворювальними податками, які є основними джерелами доходу до бюджету, є ПДВ як імпортний, так і на виготовлені всередині країни товари, і податки на доходи фізичних осіб, що включають у себе військовий збір.

У результаті, продовжує Роксолана Підліса, потрібно говорити про прогресивні ставки. Тобто, якщо громадянин мало заробляє, то він не готовий платити більше, ніж зараз, проте людей з більшим доходів це могло б стосуватися.

"Тобто якщо ви заробляєте від 20 тис. грн, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. І це б допомогло утримувати наші війська", — йдеться в повідомленні.

Є варіант також включити податок на розкіш, адже незважаючи на війну в країну продовжують завозити техніку, автомобілі тощо. Держава продовжує імпортувати дорогі телефони та ноутбуки, що негативно впливає на платіжний баланс.

"Якщо в тебе є можливість купувати дорогі речі, об'єктивно дорогі речі. Ніхто не говорить про те, що потрібно оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень, але якщо це новий iPhone, який коштує 60-70 тисяч гривень, то його можна оподатковувати додатковим податком", — продовжила Роксолана Підліса.

Нагадаємо, 3 січня повідомлялося, що українці за рік задонатили найбільшим фондам 15,7 млрд грн, що перевищує загальний бюджет Львова за 2023 рік. За словами журналістів, за ці гроші фонди забезпечували Сили оборони України дронами, транспортом, медичним обладнанням, оптикою, а також зв'язком.